Niebezpiecznie po południu i wieczorem

Kolejne godziny mogą być niebezpieczne - 27-05-2019 W wielu regionach stan wód w rzekach wciąż jest wysoki. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty hydrologiczne. We wtorek w Warszawie spodziewana jest fala wezbraniowa. czytaj dalej

Niż Claudius miesza w pogodzie. Za jego sprawą napływa ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego z rejonu Bałkanów. Wraz z napływem zwrotnikowego powietrza na południowym wschodzie Polski, w poniedziałek po południu pojawią się gwałtowne burze z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie z gradem.

- Po godzinie 15 istnieje też prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych, zwłaszcza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński. Więcej o ewentualnych trąbach powietrznych w Polsce przeczytasz tutaj.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty ostrzegające przed burzami z opadami gradu. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami miejscami od 15 do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- śląskim;

- małopolskim - w powiatach wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, olkuskim, miechowskim, proszowickim i dąbrowskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim - w powiatach mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim i niżańskim;

- mazowieckim - w powiatach łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, zwoleńskim, lipskim;

- lubelskim.

Ostrzeżenia w woj. małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim stracą ważność o godzinie 21 w poniedziałek. Pozostałe będą obowiązywać do godziny 14 we wtorek.

To jednak nie wszystkie zagrożenia, jakie mogą się pojawić. IMGW może wydać także ostrzeżenia przed burzami i burzami z opadami gradu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą zostać wydane na terenie województw podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego - tu mogą wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 15-25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

Zjawisk burzowych spodziewać się możemy także w woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Tutaj możliwe są wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu rzędu 20-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

We wtorek czeka nas kontynuacja groźnej pogody. Na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego może spaść może od 20 do 30 l/mkw., a lokalnie nawet do 40 l/mkw. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągać 90 km/h. Niewykluczony jest grad.

W woj. świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim synoptycy IMGW prognozują silne burze z opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a miejscami do 45 l/mkw. W burzach wiatr może rozpędzić się do 100 km/h. Niewykluczone są opady gradu.

Synoptycy Instytutu mogą także wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla woj. kujawsko-pomorskiego. Może spaść 10-15 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągnąć 65 km/h. Burze z gradem mogą wystąpić też w woj. podlaskim. Towarzyszyć im mogą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

W woj. opolskim i dolnośląskim IMGW planuje wydać alerty przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Może spaść od 20 do 30 l/mkw.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.