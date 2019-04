Niebezpiecznie silne porywy wiatru. IMGW wydał ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: pogodnie i ciepło, ale również wietrznie - 24-04-2019 Środa przyniesie w wielu regionach pogodną aurę. Lokalnie mogą jednak wystąpić opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna może być dużo niższa ze względu na silne porywy wiatru. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Niebezpieczna aura pojawi się na północnym wschodzie Polski.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim, we wschodnich powiatach tych województw, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 45 kilometrów na godzinę, a w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Alerty obowiązują od godziny 9 do godziny 19 w środę;

, w powiatach sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka i ostrowskim, w których synoptycy przewidują wystąpienie miejscami silnego wiatru z południowego wschodu o średniej prędkości od 20 kilometrów na godzinę do 35 kilometrów na godzinę. Jego porywy mogą osiągać do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia będą ważne między godziną 9 a 20 w środę;

- warmińsko-mazurskim, gdzie powieje dość silny, południowo-wschodni wiatr o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 40 kilometrów na godzinę. W porywach może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 9, a stracą ważność o godzinie 20 w środę;

- podlaskim, w którym przewiduje się wystąpienie dość silnego wiatru z południowego wschodu o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Alarmy obowiązują między godziną 9 a godziną 21 w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.