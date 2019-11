Niebezpiecznie silne porywy wiatru. Ostrzeżenia IMGW

Atak zimy w kilku krajach Europy - 15-11-2019 Niebezpieczna pogoda panuje w Europie. W ostatnich dniach w Hiszpanii i Portugalii występowały spore utrudnienia na drogach. Aura dała się też we znaki mieszkańcom Francji. W Austrii śniegu napadało tak dużo, że jeden ze szpitali został odcięty od świata. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne na piątek. Wynika z nich, że na południu Polski zagrożeniem może być silny wiatr, który miejscami w porywach rozpędzi się nawet do 85 kilometrów na godzinę.

>>>SPRAWDŹ TEŻ: POGODA NA WEEKEND

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Alarmy przed silnymi porywami wiatru zostały wydane w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim i złotoryjskim) - przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego wschodu i południa;

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim) - prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa.

Ostrzeżenia będą ważne w woj. dolnośląskim do godziny 13 w sobotę. W województwach śląskim i małopolskim od godz. 23.30 w piątek do godz. 14 w sobotę, a w woj. podkarpackim od godz. 6 do godz. 19 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.