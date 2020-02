Pogoda na dziś: deszczowo, pochmurno i wietrznie - 23-02-2020 W niedzielę w wielu regionach pojawią się opady deszczu, w górach spadnie śnieg. Powieje silny wiatr, w porywach może osiągnąć nawet do 160 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 9 w niedzielę;

- lubuskim, we wszystkich powiatach poza: międzyrzeckim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach od 95 do 110 km/h z zachodu. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 3 w poniedziałek;

- dolnośląskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 70 do 90 km/h, w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek;

- opolskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 70 do 90 km/h, w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Alarmy ważne będą od godz. 16 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- śląskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Alarmy ważne będą od godz. 16 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- małopolskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Alarmy ważne będą od godz. 18 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek;

- podkarpackim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 19.30 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek

- łódzkim, we wszystkich powiatach poza: skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim, łowickim, zgierskim, łęczyckim, kutnowskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach od 95 do 110 km/h z zachodu. Alarmy ważne będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek

- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, pleszewskim, kaliskim, tureckim, Kalisz, krotoszyńskim, jarocińskim, średzkim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, gdzie wiatr powieje o o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach od 95 km/h do 110 km/h z zachodu. Alerty ważne będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, gdzie wiatr powieje ze średnią prędkością od 40 do 50 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Alerty ważne będą do godz. 13 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim, gdzie wiatr powieje ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 8 w niedzielę;

- podlaskim, w powiatach: podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, gdzie wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. Alarmy ważne będą do godz. 16 w niedzielę;

- lubuskim w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach od 70 do 90 km/h z zachodu. Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 3 w poniedziałek;

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach poza: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, pleszewskim, kaliskim, tureckim, Kalisz, krotoszyńskim, jarocińskim, średzkim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, gdzie wiatr powieje o o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach od 70 do 90 km/h z zachodu. Alerty ważne będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim, łowickim, zgierskim, łęczyckim, kutnowskim, gdzie wiatr powieje o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach od 70 do 90 km/h z zachodu. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Niedziela oraz noc z niedzieli na poniedziałek będą bardzo wietrzne w całym kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić się w województwach:

- warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim imazowieckim, gdzie porywy mogą osiągnąć do 65-75 km/h;

- pomorskim i lubelskim, tutaj porywy mogą rozpędzić się do 80-85 km/h.

Ponadto wydane mogą zostać alarmy drugiego stopnia w województwach:

- lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie synoptycy IMGW planują maksymalną prędkość porywów do 100 km/h;

- dolnośląskim, opolskim i śląskim, gdzie przewidywana prędkość maksymalna porywów może dojść do 110 km/h.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek porywisty wiatr spodziewany jest w woj. świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Tutaj porywy mogą osiągnąć do 75 km/h.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Wtorek też może być wietrzny

Wiatr prognozowany jest też na wtorek. W woj. pomorskim prędkość maksymalna porywów może osiągnąć do 80 km/h, a w woj. zachodniopomorskim do 70 km/h. Tutaj mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.