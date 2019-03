Niebezpiecznie silny wiatr, możliwe burze. Pomarańczowe i żółte alerty pogodowe

Wietrzna aura spodziewana jest w wielu regionach w Polski w nocy i co najmniej do wtorkowego popołudnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Obowiązuje też orientacyjna prognoza zagrożeń.

W marcu jak w garncu. To cieplej, to chłodniej, deszcz i przejaśnienia, porywy wiatru - 04-03-2019 Pogoda w najbliższych pięciu dniach będzie się dynamicznie zmieniać. Temperatura to wzrośnie - nawet do 18 stopni Celsjusza, to będzie spadała. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz porywisty wiatr. czytaj dalej

Od poniedziałku w wielu regionach kraju zmagamy się z porywistym wiatrem. W Szczecinie i okolicach łamał on drzewa i zniszczył samochody

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed wiatrem o niebezpiecznej sile w nocy z poniedziałku na wtorek oraz do wtorkowego popołudnia.

Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i prognoza zagrożeń.

Gdzie obowiązują alerty?

ALERT DRUGIEGO STOPNIA

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Obejmuje powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin i sławieński. Prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. W nocy i we wtorek rano miejscami może się rozpędzić do 110 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają również burz. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano też w województwie pomorskim, w jego północnych powiatach - słupskim, Słupsku, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Gdańsku i nowodworskim. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do wtorku do godziny 13.

ALERTY PIERWSZEGO STOPNIA

Prognoza pogody na 16 dni: wybuch wiosny przerwany ochłodzeniem - 03-03-2019 W najbliższych dniach ociepli się nawet do 18 stopni, ale później czeka nas nagły spadek temperatury. czytaj dalej

W pozostałych powiatach województwawiatr będzie nieco słabszy, powieje ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 13 we wtorek.

Na pozostałym obszarze woj. pomorskiego, a także w woj. kujawsko-pomorskim prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. Alarmy w tych województwach będą obowiązywać do wtorku do 13.

W województwie warmińsko-mazurskim - poza powiatami: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim i gołdapskim - ma powiać ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 65 km/h do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie ważne od 4 rano do 15 we wtorek.

Alerty wydano również dla województw: wielkopolskiego i lubuskiego, gdzie wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają burz. Alerty będą ważne do godziny 13 we wtorek.

Na terenie północnej połowy województwa mazowieckiego może wystąpić silny zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 65 km/h do 75 km/h. Alert będzie tam ważny we wtorek od godziny 5 do 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżeń może przybywać

We wtorek ostrzeżeń pierwszego stopnia przed silnym wiatrem może przybywać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. Oprócz województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego, ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach: dolnośląskim, łódzkim i śląskim. W tych trzech regionach prędkość porywów wiatru może wzrosnąć do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

Wiatr łamał drzewa, spadały na samochody. Załamanie pogody w Szczecinie - 04-03-2019 Prawie 300 zgłoszeń otrzymała straż pożarna w związku z warunkami atmosferycznymi w Szczecinie i okolicach - poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wiatr powalił drzewa, kilka z nich przewróciło się na samochody. czytaj dalej

Co oznacza prognoza ostrzeżeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.