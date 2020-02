Sztorm Dennis zagraża Wielkiej Brytanii. Niesie porywisty wiatr i ryzyko powodzi - 15-02-2020 Wielka Brytania przygotowuje się do nadejścia sztormu Dennis. Prognozowane są ulewne opady deszczu z ryzykiem powodzi i silny wiatr. Na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Gotowe do pomocy jest wojsko. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim, gdzie będą ważne od godziny 10 w niedzielę do północy;

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim, gdzie będą ważne od godz. 12 w niedzielę do godz. 3 w poniedziałek;

- podkarpackim, w powiatach: strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim, gdzie będą ważne od godz. 8 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek;

- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, świdnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowskim, gdzie będą ważne od godz. 10 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.

Na Podkarpaciu prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa. Najsilniejszy wiatr powieje w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Na północy kraju prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 45 km/h na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego.

W południowych regionach prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, a w rejonach podgórskich do 90 km/h, z południa i południowego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi w godzinach nocnych.



Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Początek tygodnia wietrznie zapowiada się na terenie kilku województw. IMGW może wydać alarmy przed silnym wiatrem w woj. pomorskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.