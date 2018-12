Niebezpiecznie ślisko na drogach. Obowiązują alerty IMGW

Prognoza pogody na jutro: deszczowy drugi dzień świąt - 25-12-2018 W drugi dzień świąt utrapieniem będzie deszcz, który popada w całym kraju. Termometry pokażą do 7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Opady marznące i oblodzenia

W ciągu nadchodzącej nocy w kilku regionach Polski należy uważać - aura będzie sprawiać zagrożenie na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W związku ze spodziewanymi lokalnie słabymi opadami marznącego deszczu oraz mżawki, synoptycy IMGW alarmują, by zachować ostrożność. Ostrzeżenie zostało wydane w województwie podlaskim we wszystkich powiatach, z wyjątkiem: kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomży i zambrowskiego. Będzie obowiązywać do godziny 22.

IMGW prognozuje także zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Przy gruncie temperatura spadnie do -1 st. Celsjusza. Alerty przed oblodzeniami wydano w woj. dolnośląskim w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyski, Wałbrzychu, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim. Obowiązują do godziny 8 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według IMGW oznacza to, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."