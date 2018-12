Niebezpiecznie ślisko w kilku województwach. Wydano ostrzeżenia

Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu przy spadającej poniżej zera stopni temperaturze to idealne warunki do powstawania oblodzeń. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i orientacyjną prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę miejscami może być niebezpiecznie ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Pogoda może stanowić zagrożenie również w kolejnych dniach. IMGW prognozuje wydanie alertów przed oblodzeniem, marznącymi opadami i silnym wiatrem.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

W województwach:

- warmińsko-mazurskim,

- podlaskim,

- pomorskim,

- kujawsko-pomorskim,

- lubelskim (w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim i łukowskim),

(wyjąwszy powiaty: grójecki, kozienicki, zwoleński, lipski, radomski, Radom, szydłowiecki, przysuski i białobrzeski

przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza do zera stopni, przy gruncie spadnie do -4 st. C.

Alerty będą ważne od godziny 22 w sobotę do 8 rano w niedzielę.

Oblodzenia mogą również występować w woj. zachodniopomorskim (w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, wałeckim, białogardzkim, świdwińskim i drawskim). Alerty będą obowiązywać od godziny 23 w sobotę do godziny 7 rano w niedzielę.

W sobotę ostrzeżeń może przybywać. IMGW prognozuje wydanie alertów również przed marznącymi opadami oraz silnym wiatrem.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co to jest ostrzeżenie?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."