Niebezpieczny mróz w wielu regionach. IMGW ostrzega

Bądź bezpieczny w górach

W polskich górach mogą schodzić lawiny, a mróz, który co prawda zelżał, nadal stanowi poważne zagrożenie. Pogoda jest niebezpieczna.

W górach wciąż zalega gruba pokrywa śnieżna, która przy dodatkowym obciążeniu może gwałtownie się osunąć, wywołując lawinę.

Zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wydały ostrzeżenia drugiego stopnia przed lawinami. Niebezpieczeństwo zejścia lawiny utrzymuje się w Tatrach, Karkonoszach, Bieszczadach i rejonie Babiej Góry.

Naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek przypomina, że każdy, kto wybiera się w góry, musi zabrać ze sobą kaloryczne jedzenie, ciepłe napoje, latarki, zapasowe rękawiczki, czapkę, skarpety i naładowany telefon komórkowy. - W góry wychodzimy rano, bo dzień nadal jest jeszcze krótki i dość szybko zapada zmierzch - sugeruje Szczurek.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Województwo warmińsko-mazurskie



Województwo mazowieckie

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C na południu, przez -16 st. C na wschodzie, do -12 st. C w centrum i na północy województwa. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -8 st. C do -5 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo podlaskie

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie nastąpi spadek temperatury do -19 st. C. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od -9 st. C do -6 st. C, w niedzielę od -6 st. C do -3 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo łódzkie

Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C do -6 st. C. Temperatura minimalna osiągnie od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -17 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo świętokrzyskie

Prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -14 st. C, lokalnie będzie około -19 st. C. Temperatura maksymalna od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr o średniej prędkości powieje od 10 km/h do 15 km/h.

Województwo lubelskie

W tym rejonie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C na południu do -14 st. C na północy województwa. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -9 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo małopolskie

Na północy prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C do -16 st. C. Temperatura maksymalna osiągnie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Na południu prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadek temperatury do -20 st. C. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od -10 st. C do -7 st. C, a w niedzielę od -5 st. C do -2 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Województwo podkarpackie

Na północy województwa temperatura ma spaść do wartości: od -16 do -14 st. C, lokalnie w obniżeniach terenu do -18 st. C. W dzień wyniesie maksymalnie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 15 km/h.

Na południu zaś temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 st.C, a lokalnie w dolinach i kotlinach spadnie do -22 st. C. Temperatura maksymalna dojdzie osiągnie od -10 do -7 st. C.

Województwo śląskie

Na terenie województwa prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -4 st. C. Wiatr o średniej prędkości wyniesie od 5 km/h do 15 km/h.

W Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadek temperatury do -19 st. C. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od -6 st. C do -4 st. C, a w niedzielę od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr o średniej prędkości osiągnie od 10 km/h do 15 km/h.

Województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie

W tym regionie Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Wiatr o średniej prędkości osiągnie od 10 km/h do 15 km/h.



Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godziny 9.

Prognozowane ostrzeżenia przed opadami marznącymi

Poza silnym mrozem IMGW przestrzega przed słabymi opadami marznącymi deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź.

W niedzielę taka sytuacja meteorologiczna może dotyczyć województwa lubuskiego. W poniedziałek województw objętych alertem przed tym zjawiskiem ma być więcej, bo aż siedem: zachodniopomorskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na niedzielę (IMGW) Prognoza pogody ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Realne zagrożenie

Od początku listopada zeszłego roku - według danych Komendy Głównej Policji - w wyniku wychłodzenia zmarło 66 osób. Z kolei - według danych Państwowej Straży Pożarnej - od 1 października 2017 roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarły 54 osoby.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz, w ciągu minionej doby doszło do trzech śmiertelnych przypadków wychłodzenia. Ofiarami mrozu stały się osoby z Krakowa, Łodzi i z jednej z miejscowości województwa pomorskiego. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła jedna osoba z województwa małopolskiego.

Jak pomagać wychłodzonym

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe:. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Policjanci przypominają, by udzielając pierwszej pomocy w przypadku hipotermii - po upewnieniu się, że w danym miejscu jest bezpiecznie - założyć rękawiczki, by samemu nie doznać odmrożeń i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy jest przytomny. Później powinniśmy wezwać pogotowie i starać się nie dopuścić do dalszego wychłodzenia organizmu, w miarę możliwości przenosząc taką osobę w ciepłe miejsce. Gdy jej ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, można podać mu do picia gorący napój z wysoką zawartością cukru, ale w żadnym wypadku nie należy rozgrzewać poszkodowanego alkoholem - potęguje on wyziębienie organizmu. Uszkodzenia skóry powinno się zabezpieczyć suchym opatrunkiem. Do przyjazdu pogotowia konieczne jest stałe monitorowanie oddechu. W żadnym wypadku nie wolno pocierać części ciała poszkodowanego, gwałtownie nim poruszać ani pozostawiać go samego.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla

Niepokojącymi objawami, świadczącymi o ulatniającym się tlenku węgla, mogą być nudności, senność i bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika.

Czad (tlenek węgla) jest "cichym zabójcą". Jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony jest transport tlenu do płuc.