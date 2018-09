Silny wiatr, intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia w połowie kraju - 21-09-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na piątek oraz orientacyjną prognozę zagrożeń na kolejne dni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który może wiać nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Deszczowa sobota

Polska w najbliższym czasie znajdzie się pod wpływem rozległego układu niżowego Elena znad Skandynawii. Z zachodu na wschód przetoczy się nad krajem chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie powietrze pochodzenia arktycznego.

W sobotę na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Łódzkiej raczej nie pojawią się opady. Na pozostałym obszarze kraju okresami popada deszcz rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy. Zagrzmieć może na północnym zachodzie Polski i Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachodu i południowego zachodu. W porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę, na wybrzeżu do 70 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Przelotnie popada

W niedzielę również na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i północy kraju popada przelotny deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju do 19 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Gwałtowny poniedziałek

W poniedziałek pogoda będzie bardzo niebezpieczna. Nad Polską przemieści się z zachodu na wschód układ niżowy. Będzie to niewielki, ale bardzo dynamiczny wir powietrza związany z silnym wiatrem. Na wybrzeżu, zachodzie kraju, południu oraz w centrum porywy mogą przekraczać prędkość nawet 100 km/h. Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym rzędu 20-50 l/mkw. Wysoko w górach może spaść nawet 20 centymetrów śniegu.

Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie silny, w porywach powieje do 80-110 km/h. Wysoko w górach może rozpędzić się nawet do 150-200 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pochmurne dni

Na wtorek prognozuje się zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju nie prognozuje się opadów. W pozostałej części kraju popada deszcz o sumie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W środę na zachodzie kraju prognozuje się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Poza tym przewiduje się zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju do 16 st. C na Śląsku. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.