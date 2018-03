Niebezpieczny powrót zimy. Ostrzeżenia osiągnęły drugi stopień - 16-03-2018 Zarówno piątek, jak i sobota oraz niedziela będą obfitować w zagrożenia pogodowe. Pojawią się intensywne opady śniegu, a także miejscami silny wiatr, który spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Niebezpieczne okażą się również oblodzenia. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

O niebezpieczeństwach związanych z sytuacją meteorologiczną informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał na piątek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na obszarze województwa lubelskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami mokrego, o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna ma się zwiększyć o 10-20 centymetrów, a lokalnie nawet 25 cm. Powieje wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia obowiązuje od piątku od godziny 13 do 8 rano w sobotę i dotyczy intensywnych opadów śniegu. Dla tego samego okresu w województwie lubelskim wydano także alert pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

Nad zachodnią częścią wybrzeża bałtyckiego pojawi się silny wiatr wschodni i północno-wschodni, który osiągnie prędkość od 5 do 6, w porywach 7, a miejscami 8 stopni w skali Beauforta. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godziny 22 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Intensywne opady śniegu oraz zawieje i zamiecie śnieżne

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Na tym obszarze wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 5-10 cm, miejscami do 15 cm. Wiatr osiągnie średnią prędkość 20-25 km/h, w porywach do 55 km/h. Spowoduje powstawanie zawiei śnieżnych.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od piątku od godziny 13 do soboty do 1 w nocy.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Spadnie od 12 do 15 cm, a lokalnie do 20 cm. Wiatr powieje ze średnią prędkością 20-30 km/h, w porywach do 60 km/h, miejscami powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od piątku od godziny 13 do soboty do 6 rano.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion południowy

Przewidywane jest wystąpienie opadów śniegu, miejscami mokrego, o natężeniu umiarkowanym. Prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, lokalnie do 20 cm. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 30 km/h, a w porywach do 60 km/h, powodując zawieje, a okresami również zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od piątku od godziny 13 do soboty do 6 rano.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - subregion kalisko-leszczyński

W tym rejonie prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 5-10 cm. Wiatr osiągnie średnią prędkość 20-30, w porywach do 60 km/h, powodując w dzień zawieje, a w nocy również zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od godziny 12 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Na terenie województwa wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm do 15 cm, jedynie w powiatach północnych jej grubość nie przekroczy 5 cm. Spodziewany jest wiatr o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 60 km/h. W dzień spowoduje zawieje, a w nocy też zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 13 w piątek do 4 nad ranem w sobotę.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm. Powieje wiatr o średniej prędkości od 20 do 25 km/h, z porywami do 55 km/h. Spowoduje zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 14 w piątek do 2 w nocy w sobotę.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - subregion jurajski

W tym regionie popada śnieg o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 7 do 12 cm. W tym samym czasie spodziewany jest wiatr o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 14 w piątek do 4 nad ranem w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion wschodni

Popada śnieg, który na południe od Sokołowa Podlaskiego będzie miał natężenie umiarkowane. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5-10 cm. Odnotuje się średnią prędkość wiatru 25-35 km/h, a w porywach do 60 km/h. Spodziewane jest wystąpienie zawiei, a okresami również zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 16 w piątek do 8 rano w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion centralny

Na tym obszarze pojawią się opady śniegu, które na południe od Warszawy będą mieć okresami natężenie umiarkowane. Prognozuje się, że pokrywa śnieżna przyrośnie o 5-10 cm. Powieje wiatr o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, z porywami do 60 km/h, powodujący zawieje, a chwilami również zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 16 w piątek do 6 rano w sobotę.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - subregion północny

Na tym terenie prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść miejscami od 5 cm do 8 cm. Najbardziej intensywne opady śniegu wystąpią w północnej części subregionu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 20 w piątek do 6 rano w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW

Oblodzenia

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 13 w piątek do 1 w nocy w sobotę.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W piątek wieczorem i początkowo w nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie poniżej zera stopni, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -7 do -5 st. C, a przy gruncie od -9 C do -7 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 14 w piątek do 2 w nocy w sobotę.

Silny wiatr na północy

W rejonie strefy brzegowej wschodniej wieje wiatr o sile wynoszącej od 5 do 6, a miejscami do 7 stopni w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18 w sobotę.

Prognozowane ostrzeżenia

Alerty prognozowane do soboty do 7.30

OPADY ŚNIEGU

W niektórych województwach mają wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. W województwach: wielkopolskim i opolskim ma spaść od 5 do 10 cm, na południu województwa łódzkiego od 5 do 15 cm, w województwie świętokrzyskim pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 10-12 cm, w województwie małopolskim o 6 cm, a w podkarpackim o 5 cm.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU, ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Prognozuje się, że na obszarze województwa mazowieckiego spadnie od 5 do 15 cm (na zachodzie i w centrum mniej niż 5 cm) śniegu. Powieje wiatr o średniej prędkości 25-30 km/h, w porywach do 60 km/h.

W województwie lubelskim pokrywa śnieżna ma przyrosnąć o 10-20 cm. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 25 do 30 km/h, w porywach do 60 km/h.

Przewiduje się, że na terenie województwa dolnośląskiego spadnie od 10 do 15 cm śniegu. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 20 do 25 km/h, a w porywach 55 km/h.

Zawieje i zamiecie śnieżne mają wystąpić również w województwie świętokrzyskim, przy średniej prędkości wiatru 25-35 km/h, a w porywach do 60 k/h.

OBLODZENIA

Na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego temperatura powietrza ma spaść poniżej zera stopni, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni chodników i dróg.

SILNY WIATR

W województwie pomorskim w piątek wieczorem oraz w nocy z piątku na sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego wschodu. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w powiatach nadmorskich.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Alerty prognozowane od soboty do niedzieli do 7.30

OPADY ŚNIEGU

Na obszarze województwa podkarpackiego przewiduje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, a w górach do 15 cm.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

W subregionie kalisko-leszczyńskim w województwie wielkopolskim i województwie łódzkim prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu, powodujący w dzień zawieje, a w nocy również zamiecie śnieżne.

SILNY WIATR

W subregionie nadmorskim województwa zachodniopomorskiego w dzień i początkowo w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego-wschodu i wschodu.

W ciągu dnia w województwie pomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego wschodu. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest w powiatach nadmorskich. Wiatr zacznie słabnąć w godzinach popołudniowych.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert drugiego stopnia ostrzega przed "wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."