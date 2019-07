Niebezpieczny upał i burze z gradem. Ostrzeżenia meteorologiczne w całym kraju

Ewakuowali obóz harcerski. Gwałtowna pogoda, setki interwencji - 29-07-2019 W weekend pogoda w wielu miejscach Polski była niebezpieczna. W związku z burzami strażacy interweniowali kilkaset razy. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło konieczności ewakuowania obozu harcerzy w miejscowości Dubne koło Muszyny. W poniedziałek aura może być równie gwałtowna. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty (II stopnia) przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- śląskim;

- dolnośląskim;

- opolskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- świętokrzyskim;

- lubuskim, w powiatach: żagańskim, żarskim, nowosolskim, wschowskim;

- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, krotoszyńskim, gostynińskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno;

- łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 23 w poniedziałek lub północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Żółte alerty przed groźnymi zjawiskami wydano w województwie:

- mazowieckim;

- zachodniopomorskim;

- lubelskim;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, piskim;

- podlaskim, we wszystkich powiatach poza: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki;

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach poza: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, krotoszyńskim, gostynińskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno;

- łódzkim, we wszystkich powiatach poza: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;

- lubuskim, obowiązują we wszystkich powiatach poza: żagańskim, żarskim, nowosolskim, wschowskim.

Prognozuje burze o sumie 10-20 l/mkw., lokalnie do 30-40 l/mkw. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 60-65 km/h.

Alerty ważne będą do godziny 23 w poniedziałek lub północy.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

Synoptycy IMGW wydali alarmy drugiego stopnia przed upałem na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego;

- dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alarmy pierwszego stopnia;

- lubelskiego;

- lubuskiego;

- łódzkiego;

- małopolskiego;

- mazowieckiego;

- opolskiego;

- podkarpackiego;

- podlaskiego, z wyłączeniem powiatów: sejneńskiego, suwalskiego, Suwałki;

- pomorskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego;

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego;

- wielkopolskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, szczecineckiego, białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujście.

W tych regionach prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 29 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy do 18-21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Na terenie województw:

- dolnośląskiego, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim;

- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim i oleckim;

- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki i sejneńskim;

Temperatura wzrośnie tam maksymalnie do 29-31 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 15 do 17 stopni.

Alarmy są ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Apel RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów pod żadnym pozorem nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.