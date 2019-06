Niebezpieczny upał w połowie Polski. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. W środę termometry pokazały bardzo wysokie wartości. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w czwartek, ale już tylko w części kraju.

Gdzie było najcieplej w środę?

Prognozowana temperatura na czwartek

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- mazowieckim;

- łódzkim (z wyłączeniem powiatów zachodnich);

- świętokrzyskim;

- opolskim (w powiatach graniczących z woj. śląskim).

W woj. warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim alert będzie ważny do godziny 20 w czwartek.

W woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o 20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

- małopolskim - nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlicki;

- podkarpackim - jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w czwartek i wygasną w niedzielę o godzinie 20.

BURZE Z GRADEM

O poranku obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem na terenie województw: zachodniopomorskiego (do godz. 8) i pomorskiego (do godz. 7).

Na tym terenie możliwe są burze z opadami deszczu rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. Dodatkowym zagrożeniem mogą być porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę i grad.

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodo