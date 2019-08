Niebezpieczny żar i burze z gradem. Alarmy dla wszystkich województw

Gwałtowny koniec sierpnia. Upał, burze z gradem i porywisty wiatr - 26-08-2019 Najbliższe dni zapowiadają się burzowo w wielu regionach. Prognozowane są również opady gradu. Termometry będą rozgrzane do czerwoności - miejscami pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W najbliższych dniach powinniśmy uważać na wysoką temperaturę i wyładowania atmosferyczne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego przed upałami oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

IMiGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- łódzkim;

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim;

- pomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim;

- mazowieckim (z wyjątkiem powiatów, gdzie wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia)

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim i nidzickim);

- dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego);

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim (w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alarmy w będą obowiązywać do czwartku do godziny 18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

- mazowieckim (we powiatach ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, Siedlce i łosickim);

- lubelskim,

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza powiatami: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim oraz Olsztyn);

- podlaskim (w powiatach hajnowskim, bielskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża oraz kolneńskim).

W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 29 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 18.

BURZE

Oprócz upałów zagrożeniem mogą być też wyładowania atmosferyczne. Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

- lubuskim,

- dolnośląskim,

- opolskim,

- śląskim,

- małopolskim,

- podkarpackim (w powiatach mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim),

- wielkopolskim (w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, Kalisz, kaliskim i jarocińskim),

- łódzkim (w powiatach sieradzkim, wieruszowskim, zduńskowolskim, łaskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim oraz radomszczańskim).

Prognozowana suma opadów deszczu wyniesie do 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. Możliwe są też porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są też opady gradu.

Na terenie woj. lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego alerty wygasną o północy w nocy z wtorku na środę. W woj. dolnośląskim i opolskim alerty stracą ważność o godzinie 22.30 we wtorek. Na obszarze woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego alarmy będą ważne do godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.