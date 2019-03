Niebieski włochaty "pająk" na powierzchni Marsa

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcie pokazujące aktywność tysięcy diabłów pyłowych wirujących na powierzchni jednego z grzbietów Marsa. Przypominają one bardzo włochatego niebieskiego pająka.

Diabły pyłowe na Marsie

Fotografię wykonał 8 lutego statek kosmiczny ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter. 14 marca Europejska Agencja Kosmiczna pochwaliła się tym niecodziennym widokiem.

Niebieskie ślady na zdjęciu odzwierciedlają aktywność tysięcy diabłów pyłowych na powierzchni Marsa. Rzeczywisty kolor pyłu odsłoniętego przez tornada na powierzchni planety jest jednak ciemnoczerwony. Naukowcy z ESA poddali zdjęcie specjalnej obróbce by wyostrzyć kontrast, co sprawiło, że ślady diabłów pyłowych przybrały niebieski kolor. To sprawia, że na zdjęciu uzyskano efekt przypominający wielkiego, niebieskiego, włochatego pająka.

Mars słynie największych burz pyłowych w całym Układzie Słonecznym. Podczas nich wiatr osiąga prędkość dochodzącą do 300 kilometrów na godzinę.