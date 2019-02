Niedziela ciepła, ale też ze śnieżycami. Potem znowu chłodniej

W wielu regionach silnie wieje, brakuje prądu. Alarmy nawet drugiego stopnia - 02-02-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym wiatrem, roztopami i intensywnymi opadami śniegu. W południowych regionach kraju przez wichury ponad 1400 odbiorców nie ma prądu. Obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia oraz orientacyjna prognoza zagrożeń na kolejne dni. czytaj dalej

Może popadać i poprószyć

Niedziela w całym kraju okaże się pochmurna. Poza tym wystąpią opady deszczu ze śniegiem w wysokości do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na zachodzie, Pomorzu i w Sudetach - śniegu. Uwaga, będą tworzyć się śnieżyce. Padać nie będzie jedynie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 8 st. C w Warszawie, do 12 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek okaże się pogodny dla mieszkańców zachodnich stron Polski. Na wschodzie pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Śląsku do 3 st. C w centrum i na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Wtorek w prawie całym kraju przyniesie pogodną aurę. Jedynie na Pomorzu Zachodnim może pojawić się słaby deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się się słaby i umiarkowany, ale jego porywy mogą okresami przybierać na sile.

Wideo Opady w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com)

Pochmurno, ale z rozpogodzeniami

W środę na zachodzie i w centrum niebo będzie zasłonięte chmurami. Rozpogodzenia wystąpią jedynie na północnym wschodzie kraju i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje za ogół słaby i umiarkowany wiatr, którego porywy mogą okresami okazać się silniejsze.

W czwartek na północy i Dolnym Śląsku aura będzie pochmurna. Na zachodzie pojawią się opady deszczu. W centrum kraju i na Podkarpaciu możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, jednak okresami jego porywy mogą rozpędzać się do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę