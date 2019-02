Niedziela miejscami "gorąca". Prognoza pogody na pięć dni

Halny szaleje w Tatrach. Porywy do 130 kilometrów na godzinę - 01-02-2019 W ciągu najbliższych godzin południe Polski będzie zmagać się z coraz silniejszymi porywami wiatru. W Tatrach rozszalał się halny. Obowiązuje też drugi stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Miejscami nawet 12 stopni

Czeka nas pochmurna sobota z przejaśnieniami. W północnej i zachodniej części kraju synoptycy prognozują opady deszczu o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od dwóch stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okresami w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. W Tatrach może powiać halny.

W niedzielę w zachodniej części kraju będzie pochmurno, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na wschodzie zapowiada się na ogół pogodny dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Ziemi Lubuskiej do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, choć okresami silniejszy, powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek na północnym wschodzie i w centrum sypnie śniegiem. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Deszcz ze śniegiem

Wtorek zapowiada się pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalna od -1 st. C na Pomorzu do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Środa upłynie pod znakiem opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.