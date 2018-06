Niedziela z burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Prognoza pogody na dziś: ciepły dzień z gwałtownymi burzami - 03-06-2018 W niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni. Prognozuje się też deszcz i burze. Lokalnie może pojawić się grad. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W niedzielę mogą wystąpić gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu, grad i porywisty wiatr.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawić się może grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wysokości 20-30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Alert obowiązuje do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczem. Suma opadów wyniesie 20-30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych powieje do 70 km/h. Może popadać grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21.30.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Suma opadów wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h. Lokalnie popadać może grad.

Alert obowiązuje do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - subregion południowo-wschodni

IMGW wydał komunikat o burzach z gradem. Lokalnie, w rejonie Włocławka i Radziejowa występują burze, podczas których suma opadów wynosi 5-10 litrów na metr kwadratowy na godzinę, lokalnie 15-20 l/mkw. na godzinę. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia gradu. Wiatr w porywach powieje do 60 km/h. Burze powoli przemieszczają się na południe.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10.36.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ograniczona widzialność

STREFA BRZEGOWA - część wschodnia

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed ograniczoną widzialnością. Prognozowane są lokalne mgły ograniczające widzialność od 300 do 600 metrów, miejscami do 100 metrów.

Alert obowiązywać będzie do godziny 9.



STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ograniczoną widzialnością. Miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 400 do 1000 metrów.

Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 13.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

IMGW wydał również orientacyjną prognozę ostrzeżeń przed burzami z gradem na poniedziałek. Alerty mogą pojawić się w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Orientacyjna prognoza pogody informuje o "możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody. Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje Prognozę Zagrożeń."