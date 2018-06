Prognoza pogody na dziś: ciepły dzień z gwałtownymi burzami - 03-06-2018 W niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni. Prognozuje się też deszcz i burze. Lokalnie może pojawić się grad. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W niedzielę mogą wystąpić gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu, grad i porywisty wiatr.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawić się może grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o wysokości 20-30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Alert obowiązuje do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21.30.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Suma opadów wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h. Lokalnie popadać może grad.

Alert obowiązuje do godziny 21.30.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 70 km/h. Może pojawić się grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godz. 23.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - subregion wałbrzyski

Alert obowiązywać będzie w niedzielę do godz. 23.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Wydano komunikat o burzach z gradem. W północnych powiatach województwach, przy granicy z woj. mazowieckim występują burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu o natężeniu do 30 l/mkw. na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad i porywy wiatru osiągające prędkość do 45 km/h. Burze przemieszczają się na południowy wschód.

Alert obowiązuje do godziny 13.49.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

IMGW wydał komunikat dotyczący burz z gradem. Na linii Bielsk Podlaski - Hajnówka występują aktualnie pojedyncze wyładowania, lokalnie z gradem o średnicy 1 centymetra. Szacowana wysokość opadów podczas burz wyniesie od 3 do 8 l/mkw., lokalnie możliwe są wartości wyższe do ok. 15 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60 km/h. W ciągu najbliższych godzin burze powoli będą się przemieszczać na południe regionu.

Ostrzeżenie ważne będzie do godziny 16.14.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ograniczona widzialność

STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ograniczoną widzialnością. Miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 400 do 1000 metrów.

Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 13.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

IMGW wydał również orientacyjną prognozę ostrzeżeń przed burzami z gradem na poniedziałek. Alerty mogą pojawić się w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Orientacyjna prognoza pogody informuje o "możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody. Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje Prognozę Zagrożeń."