Niemal cała Polska w zasięgu upałów

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W poniedziałek znaczna część kraju będzie zmagać się w upalną pogodą. Może być niebezpieczna dla życia i zdrowia, dlatego synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty.

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 17 do 20 st. C. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem powiatów gołdapskiego, oleckiego i ełckiego);

- podlaskim ( w powiatach kolneńskim, łomżyńskim, Łomża,zambrowskim);

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim (w powiatach zachodnich);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim (z wyłączeniem powiatu łosickiego);

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim wejdą w życie o godzinie 11 we wtorek i stracą ważność o 20 w środę.

W woj. pomorskim będą ważne od godz. 11 we wtorek do 21 w środę.

W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać od godz. 12 we wtorek do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego wejdą w życie o godz. 13 poniedziałek i będą obowiązywać do godz. 21 w środę.

W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek.

W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW przewiduje, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim, w powiatach, w których nie obowiązują alerty drugiego stopnia, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 32 st. C, w środę od 30°C do 32°C, zaś temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać od godziny 12 we wtorek do godziny 20 w środę lub w czwartek (woj. lubelskie).

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

IMGW może wydać pomarańczowe alerty przedw województwach:. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna sięgnie w nocy od 16 st. C do 20 st. C.

Ponad to w woj. zachodniopomorskim zagrożą burze z gradem. Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 16 st. C do 18 st. C.

Oprócz tego mogą zostać wydane również alerty przed burzami z gradem. Zwłaszcza na zachodzie woj. dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15-20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenia będą wydane między godz. 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

W środę aura nie będzie się wiele różnić od tej z poprzednich dni. Województwa:mogą być objęte alertami drugiego stopnia przed upałem. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień sięgającą od 28 st. C do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 16 st. C.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Upały dadzą się we znaki także w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim, gdzie w dzień temperatura sięgnie maksymalnie od 29 do 31 st. C, zaś w nocy od 16 st. C do 31 st. C.

Mogą zostać wydane również ostrzeżenia przed burzami z opadami gradu. W woj. zachodniopomorskim pojawią się silne burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. W woj. dolnośląskim i opolskim, Zwłaszcza na zachodzie regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw. W wymienionych województwach powieje z prędkością 80 km/h i lokalnie spanie grad.

Alarmy pojawią się między godz. 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Jak zachowywać się podczas burzy? (Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.