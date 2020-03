Niemal cała Polska z żółtymi alarmami. Uważajcie na silny wiatr

Pogoda na dziś: porywisty wiatr i przelotne opady deszczu - 13-03-2020 Piątek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Powieje silny wiatr, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Na terenie wielu województw obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwach:

- zachodniopomorskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alarmy ważne będą w godzinach 11-18 w piątek;

- pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, małopolskim gdzie wiać będzie wiatr o średniej prędkości 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alarmy ważne od godz. 13 do północy;

- lubuskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązywać będą w godzinach 10-16 w piątek;

- wielkopolskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Alerty ważne będą w godzinach 12-18 w piątek;

- dolnośląskim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 25-40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązywać będą w godzinach 13-20 w piątek;

- podkarpackim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Alarmy będą ważne od godz. 16 do godz. 4 w sobotę;

- mazowieckim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Alarmy będą ważne od godz. 16 do godz. 6 w sobotę;

- lubelskim, prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. Alarmy będą ważne od godz. 19 do godz. 10 w sobotę;

- łódzkim, gdzie powieje silny wiatr z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Alerty ważne będą w godzinach 14-20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW









Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.