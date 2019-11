Nieprzyjemna pogoda w wielu regionach. Lokalnie intensywnie popada deszcz

Nawet 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem - 02-11-2019 Na południu kraju pogoda może być groźna. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawią się tam silne porywy wiatru. Ostrzeżeń przed tym zjawiskiem może jeszcze przybyć. czytaj dalej

Wiele deszczowych miejsc

Na niedzielę miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Podkarpaciu. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 55 kilometrów na godzinę. W Tatrach wystąpi wiatr halny, na Kasprowym Wierchu porywy dojdą do 130 km/h.

Poniedziałek na zachodzie zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu, mogą być dość intensywne - do 20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h. W Tatrach nadal wiać będzie halny, na Kasprowym Wierchu do 110 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek na wschodzie i południu przelotnie popada deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Podkarpaciu. Umiarkowany, południowo-zachodni wiatr w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Halny rozpędzi się nawet do 140 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Czwartek pogodny

Synoptycy mieszkańcom Dolnego Śląska prognozują pogodną środę. W całej reszcie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr wiać będzie z zachodu.

Pogodnie już w całym kraju zrobi się dopiero w czwartek. Tego dnia termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)