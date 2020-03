"Nieprzyjemny wiatr i arktyczne powietrze". Przed nami zmiana w pogodzie

W najbliższym czasie ze Skandynawii będzie napływało do nas zimne powietrze. Już w piątek rano na północy Europy, w centralnej części Norwegii i Szwecji, termometry pokazywały nawet -12 stopni Celsjusza.

- To zimne powietrze z północy udaje się w taką podróż nad Bałtyk, nad Danię, i później w kierunku Polski - mówił. Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, dodał, że nie powinniśmy spodziewać się dużego mrozu, ale wszyscy odczujemy ochłodzenie.

Temperatura w Europie w piątek rano (wetteronline.de)

Czeka nas jeszcze większe ochłodzenie

W czwartek przez Polskę przeszedł zimny front atmosferyczny, który jest już poza granicami naszego kraju. Związany był z niżem, który teraz znajduje się nad Rosją. Wszyscy zauważyli, że w czwartek mocno wiało i padało.

- Ten front, który już sobie powędrował na południowy wschód od Polski, on już nam nie grozi - mówił Wasielewski. Dodał, że w ramach tego niżu narodził się inny niż, który znajduje się obecnie na południu Szwecji. - On jest mniejszy, mniej aktywny, ale ma kolejny front chłodny z jeszcze zimniejszym powietrzem - tłumaczył.

- Z mroźnej Skandynawii będzie do nas napływać zimno - dodał prezenter tvnmeteo.pl. Tłumaczył, że ten zimny front przejdzie w sobotę nad Polską i da przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. - Przeszedł pierwszy front, który trochę nas ochłodził, a ten drugi jeszcze bardziej nas ochłodzi. Bo ten wtórny front udaje się w podróż na południowy wschód i za nim płynie jeszcze zimniejsze powietrze - mówił.

Sytuacja baryczna nad Europą

W sobotę na wschodzie, w centrum, aż po południe kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, 3 st. C w centrum i na Podkarpaciu, na Pomorzu Zachodnim 5 st. C, a na Dolnym Śląsku 6 st. C.

- Pogoda chłodniejsza i z opadami śniegu - mówił Wasilewski. - Pogoda zmieni się w ciągu kilkunastu godzin na tyle, że będzie dużo chłodniej. Będzie zimno, prawie zimowo - dodał. Tłumaczył, że silny wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie dużo niższa.

Prognoza pogody na sobotę

Po weekendzie zrobi się cieplej

Według wykresu przedstawiającego trend temperatury w Warszawie, widać ochłodzenie na weekend.

- Po weekendzie przyjdzie wzrost temperatury - mówił prezenter. 19-20 marca termometry mogą pokazać 12 st. C. - W weekend widać wyraźny spadek temperatury i szykujmy się na ostrą pogodę, mroźną. To będzie nieprzyjemny wiatr i arktyczne powietrze - dodał.