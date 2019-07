Niespokojnie w pogodzie. Prognoza zagrożeń IMGW na weekend

Weekend miejscami upalny. Pojawią się też burze z gradem - 18-07-2019 Zrobi się zdecydowanie cieplej. W weekend miejscami będzie upalnie - temperatura wyniesie do 32 stopni Celsjusza. Pogoda pokaże jednak gwałtowne oblicze - pojawią się burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

Aura w kolejnych dniach w Polsce może pokazać gwałtowne oblicze. W nadchodzące dni warto śledzić komunikaty meteorologiczne, ponieważ miejscami może zrobić się groźnie.

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek groźne zjawiska mogą objąć południowo-zachodnią część Polski.

W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Zjawiska mogą przynieść opady deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 65 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek

Prognoza ostrzeżeń na sobotę

W sobotę także może być niebezpiecznie. W województwie pomorskim IMGW może wydać ostrzeżenia przed burzami. Według prognoz spadnie do 15 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 65 km/h.

W woj. dolnośląskim i śląskim także planowane są alerty, tu jednak zagrożeniem stanie się upał. Temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę

W niedzielę groźna aura może objąć znaczną część Polski. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i opolskim. Spadnie do 20-30 l/mkw. deszczu, lokalnie do 40 l/mkw. i powieje z prędkością 65-90 km/h. Miejscami w tych regionach może spaść grad.

Dodatkowym zagrożeniem mogą stać się upały. Spodziewane są w woj. dolnośląskim i śląskim, gdzie termometry w dzień wskażą od 28 st. C do 31 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 st. C do 17 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.