Nieuchronnie nadciąga plucha. Ale będzie ciepło

W górach nadal niebezpiecznie. Lawinowa "dwójka" - 08-03-2018 W Bieszczadach i Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wiele górskich szlaków jest zmrożonych i oblodzonych. Należy zachować szczególną ostrożność i przygotować się do trudnych warunków na trasie. czytaj dalej

Sobota

W piątek w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Na północy rano popada deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Weekend rozpocznie się przeważnie pogodnie. Na południu i zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, a na północnym wschodzie - śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela

W niedzielę niebo będzie pogodne nad cała Polską. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr rozpędzi się do 50 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek

Na początku następnego tygodnia wystąpią intensywne opady deszczu - spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. W porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

Wtorek

We wtorek nad Polską utrzyma się strefa opadów deszczu. Popada dość intensywnie, do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.