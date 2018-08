Niezły czas na wakacyjne wypady. Można liczyć na dużo słonecznych chwil

Aura w kolejnych dniach będzie zachęcać do wakacyjnych wyjazdów. W wielu miejscach zaświeci słońce, choć trzeba się też przygotować na burze. Będzie ciepło, a gdzieniegdzie upalnie, powyżej 30 stopni Celsjusza.

Susze, pożary, wichury. Amerykanie przewidują pogodę na jesień w Europie - 16-08-2018 Pełnowymiarowa letnia pogoda we wschodniej Europie może przedłużyć się na jesień - przewidują amerykańscy meteorolodzy. Spodziewają się, że temperatura w wielu regionach naszego kontynentu od września do listopada będzie powyżej średniej wieloletniej. Silny wiatr, burze, susza i pożary - takie zjawiska mogą towarzyszyć Europejczykom w tym okresie. czytaj dalej

W sobotę gdzieniegdzie popada

W piątek w południowo-wschodniej części kraju może spaść przelotny deszcz, niewykluczone są też burze. Podczas nich może spaść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Miejscami niewykluczony jest grad. W pozostałych regionach na niebie pojawią się chmury, ale nie powinno z nich padać. Temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Ziemi Lubuskiej. Poza burzami powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hektopaskali.

W sobotę tylko mieszkańcy południowego wschodu Polski mogą spodziewać się przelotnego deszczu, a na Pomorzu mogą wystąpić burze. Jak prognozują synoptycy, spadnie podczas nich 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach może powieje z prędkością 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C w Małopolsce. Z kierunków zmiennych powieje słaby wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Niedziela słoneczna, z małym wyjątkiem

W niedzielę tylko na Podkarpaciu może popadać przelotny deszcz, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Poniedziałek do 31 stopni

Kolejny tydzień rozpocznie się w całym kraju na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wtorek deszczowy tylko na Pomorzu

Na Pomorzu we wtorek może spaść przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach dzień okaże się pogodny. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.