Niezmiennie ciepło i słonecznie. I końca nie widać

Pogoda na 16 dni: jeszcze trochę październikowego lata - 07-10-2018 Do połowy października będzie ciepło, a na południu Polski nawet ponad 20 stopni. czytaj dalej

Do 24 stopni

Środa będzie na ogół słoneczna, jednak w regionach północnych może pojawić się nieco chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1014 hPa.

W czwartek słońce zagości na niebie nad całym krajem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Najcieplej na Dolnym Śląsku

Również piątek okaże się słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Niezmiennie słonecznie

Weekend w całej Polsce rozpocznie się słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Koniec tygodnia znów pod znakiem słońca

Niedziela nie będzie "odstawać" od poprzednich dni - nad całym krajem wciąż będzie królować słońce. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany, południowo-wschodni wiatr okresami powieje do 60 km/h.