Nieznośne gorąco coraz bliżej. Prognoza zagrożeń

Prognoza pogody na dziś: słonecznie i bardzo ciepło - 24-06-2019 W wielu miejscach w Polsce początek tygodnia będzie słoneczny. Lokalnie mogą jednak pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Płynie do nas fala powietrza znad Afryki. Upały, jakie czekają nas w nadchodzących dniach, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w województwach dolnośląskim i opolskim. W tych rejonach temperatura maksymalna może wynieść od 29 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy może sięgnąć do 20 st. C. Alarmy mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Alarmy pierwszego stopnia przed upałami mogą z kolei zostać wydane w województwach lubuskim i śląskim. Tam termometry mogą pokazać maksymalnie 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy może dojść do 18 st. C. Alerty mogą wejść w życie między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Upały mogą się utrzymać

Również w środę IMGW może wydać pomarańczowe alerty przed upałami w województwach, tym razem w województwach dolnośląskim i lubuskim. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura w nocy może sięgnąć od 18 st. do 21 st. C. Alarmy mogą pojawić się między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Synoptycy IMGW mogą wydać także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach: lubuskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Tam na termometrach możemy odnotować maksymalnie 32 st. C. W nocy termometry mogą pokazać minimalnie do 17 st. C.



Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.