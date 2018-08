Nieznośne gorąco w każdym z województw. Najgorzej w lubuskim

Prognoza pogody na dziś: żar i burze. Niż Oriana przyniesie nam groźną pogodę - 09-08-2018 W środę padł tegoroczny rekord gorąca, czwartek zapowiada się równie upalnie. Ponadto będzie burzowo. W wielu miejscach kraju deszcz może padać bardzo intensywnie. To "zasługa" niżu Oriana, którego centrum jest nad Niemcami. czytaj dalej

Wydano alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wszystkich województw.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia

W województwie lubuskim w czwartek temperatura według IMGW wzrośnie do 32-35 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C. Alert będzie obowiązywać do czwartku do godziny 22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W województwach:

- warmińsko-mazurskim obowiązuje we wszystkich powiatach poza ełckim, oleckim, gołdapskim;

- podlaskim we wszystkich powiatach;

- zachodniopomorskim w większości powiatów (poza Świnoujściem, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim i sławieńskim);

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach;

- dolnośląskim, w większości powiatów poza: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychem, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenią Górą;

- opolskim we wszystkich powiatach;

- śląskim we wszystkich powiatach;

- łódzkim we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim we wszystkich powiatach;

- małopolskim w większości powiatów poza tatrzańskim;

- mazowieckim we wszystkich powiatach;

- kujawsko-pomorskim we wszystkich powiatach;

- pomorskim we wszystkich powiatach;

- podkarpackim, alert obowiązuje w powiatach: gorlickim, jasielskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim;

- lubelskim, ostrzeżenie obejmuje powiaty: hrubieszowski, janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łukowski, opolski, puławski, radzyński, rycki i Lublin.

Prognozuje się, że temperatura powietrza wyniesie w tych regionach od 30 do 34 stopni, w nocy zaś nie spadnie poniżej 18-21 st. C, a miejscami poniżej 22 st. C.

Alerty mają obowiązywać do godziny 6 rano w piątek w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim. W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim ostrzeżenia wydano do godziny 20 w piątek. W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenia będą ważne do godziny 22 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed upałem w województwie dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim i Jelenia Góra. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 32 st. C., w nocy będzie od 14 st. C do 17 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 6 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Orientacyjna prognoza zagrożeń

W piątek IMGW może wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed:

- upałami i burzami z gradem w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim;

- burzami z gradem w woj. pomorskim,

- upałami w woj.: warmińsko-mazurski, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim.



Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane przed burzami z gradem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim i wielkopolskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert trzeciego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

"Orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."