Nieznośny i niebezpieczny żar. Alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem. We wtorek termometry pokazały już bardzo wysokie wartości. W Bydgoszczy i Poznaniu odnotowano 35 stopni Celsjusza, w Toruniu i Kaliszu 34,2 st. C, w Pile 34,1 st. C, we Wrocławiu 33,5 st. C. Także w środę żar poleje się z nieba.

Tu będzie najgoręcej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁY

Prognoza pogody na dziś: 35 stopni i gwałtowne burze - 12-06-2019 W środę upalnie będzie w całej Polsce. Miejscami pojawią się burze - nawet gradowe. czytaj dalej

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim;

- łódzkim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- zachodniopomorskim;

- świętokrzyskim;

- opolskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego).

Gdańsk i Zielona Góra podtopione, spektakl piorunów w Szczecinie - 11-06-2019 Gwałtowne burze pojawiły się w nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i północy Polski. Towarzyszący im ulewny deszcz spowodował lokalne podtopienia. czytaj dalej

Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim stracą ważność o 20 w środę. W woj. pomorskim będą ważne do 21 w środę. W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego alerty będą obowiązywać do godz. 20 w środę.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać do godz. 21 w środę. W woj. dolnośląskim i opolskim alarmy będą ważne do godz. 20 w czwartek. W pozostałych województwach ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW przewiduje, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, lubelskim i mazowieckim, w powiatach, w których nie obowiązują alerty drugiego stopnia, temperatura maksymalna w dzień wyniesie w środę od 30 st. C do 32 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać do godziny 20 w środę lub w czwartek (woj. lubelskie).

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Upał nie ustąpi. To niejedyne zagrożenie ze strony pogody - 11-06-2019 Najbliższe dni w wielu regionach kraju nadal będą upalne. Wraz z wysoką temperaturą pojawią się burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodo