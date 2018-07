Już dziś wieczorem koniecznie spójrzmy w niebo, bo nad naszymi głowami rozegra się niezwykły spektakl - całkowite zaćmienie Księżyca. Czy pogoda będzie sprzyjać obserwacji zjawiska? Na to pytanie we "Wstajesz i wiesz" odpowiedział prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Dzisiejsze zaćmienie będzie wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ Srebrny Glob całkowicie "zniknie" z nieboskłonu. Co więcej - zaćmienie będzie najdłuższym takim zjawiskiem w tym stuleciu. Kolejne spodziewane jest dopiero w 2123 roku.

Jeżeli uda się Wam zrobić zdjęcie lub nakręcić film podczas tego zjawiska, zachęcamy do przesyłania ich na Kontakt 24.

"Pogoda będzie sprzyjać"

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o obserwacjach astronomicznych zdecydowanie jest pogoda. - Pogoda będzie sprzyjać, ale na południu i na zachodzie może odrobinę tę obserwację nieba utrudniać - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Na poniższej mapie przedstawiono prognozowane zachmurzenie, jakim pokryje się niebo nad Polską o godzinie 20.

Zachmurzenie o godzinie 20 (ventusky.com)

Zachmurzenie przedstawiono kolorem jasnoszarym. Tam, gdzie widać barwę niebieską, niebo powinno być bezchmurne. Jak widać, najwięcej chmur ma być głównie nad regionami zachodnimi i południowymi, wschodnim Podlasiem oraz w okolicach Warszawy i Łodzi. Wasilewski jednak uspakaja mieszkańców "pochmurnych" miejsc.

- To jest zachmurzenie chmurami wysokimi, które przepuszczają trochę światła, promieni słonecznych, czy światła Księżyca. Może nie utrudnią zupełnie obserwacji, ale mogą być jakąś przeszkodą - tłumaczył prezenter.

Kiedy patrzeć?

Zaćmienie na obszarze Polski rozpocznie się około godziny 21, ma zakończyć się przed północą. Czas trwania zjawiska może się różnić w zależności od położenia miejsca obserwacji. - Rozkład jazdy Księżyca w Warszawie wygląda tak, że o 21.30 będzie początek całkowitego zaćmienia. Kulminacja, czyli całkowite zaćmienie, o godzinie 22.22, a koniec o 23.11 - mówił Wasilewski.

Wszystko o zaćmieniu Księżyca (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Dlaczego Księżyc zniknie z nieboskłonu?

Zaćmienie Księżyca zachodzi wtedy, gdy znajdzie się on w cieniu Ziemi, (oświetlanej przez Słońce z przeciwnej stronie niż położenie Srebrnego Globu). Wtedy promienie słoneczne nie docierają do powierzchni naszego naturalnego satelity, czyniąc go niewidocznym dla ludzkiego oka częściowo lub - jak będzie to miało miejsce dziś wieczorem - całkowicie.

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba żadnych specjalistycznych instrumentów - wystarczy gołe oko.

Dodatkowego smaczku dzisiejszemu zaćmieniu dodaje fakt, że Srebrny Glob stanie się globem krwistoczerwonym. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedział Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.

- Podczas fazy całkowitego zaćmienia światło słoneczne nie dociera do Księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest oświetlony przez rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. Podobne zjawisko obserwujemy podczas zachodu i wschodu Słońca - wyjaśnił.

W trakcie zaćmienia Księżyc przybierze rudawy odcień (gloria-project.eu)

Drugoplanowy bohater

Księżycowi będzie towarzyszyło również inne ciało niebieskie - Mars, który "zaświeci" jaśniejszym niż zwykle światłem. Wszystko dzięki zjawisku Wielkiej Opozycji Marsa. Czerwona Planeta znajdzie się wobec Ziemi po przeciwnej stronie niż Słońce. Ni mniej, ni więcej - Mars zostanie oświetlony promieniami słonecznymi.

Nasz sąsiad znajdzie się również w peryhelium, czyli w punkcie na swojej orbicie, w którym znajduje się najbliżej Słońca.

O dzisiejszym zaćmieniu przeczytasz też tutaj.