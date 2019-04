"Nikt nie chciałby, żeby w święta lało". Czeka nas zmiana w pogodzie

Jeszcze będzie mroźno. Ostrzeżenia w 15 województwach - 15-04-2019 Polska wciąż pozostaje pod wpływem zimnego arktycznego powietrza z północy i północnego wschodu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed przymrozkami. czytaj dalej

Wstępne prognozy pogody na Wielkanoc przewidują, że pogoda w święta będzie cieplejsza niż ostatnio.

Chłodne dni, mroźne noce, poranne przymrozki i miejscami śnieg - taką pogodę "fundował" nam w ostatnim czasie potężny wyż znad Skandynawii. Wyż ten, znajdujący się obecnie nad południową Norwegią i Szwecją, zapewnia nam także bezchmurne niebo i suche powietrze.

- Powietrze (nad Polskę - red. ) cały czas napływa z kierunku północno-wschodniego i północnego, dlatego jest chłodne, a nawet mroźne - tłumaczył w poniedziałek w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Jaka pogoda na Wielkanoc? Wasilewski: szykuje się zmiana

W najbliższych dniach szykuje się jednak w Polsce spora pogodowa zmiana, dzięki której najprawdopodobniej możemy liczyć na ciepłą pogodę na Wielkanoc.

Jak zauważył Wasilewski, zwiastunem zmiany pogody jest wysoka temperatura na południowym zachodzie Europy.

- Na zachodzie Europy, nad Atlantykiem właściwie, mamy niż. Jest tutaj ciepły front atmosferyczny, który przemierza sobie południowo-zachodnią Europę. I on właśnie stąd, czyli z Afryki i od strony atlantyckiej, otworzy drogę do napływu ciepłego powietrza - tłumaczył i pokazywał prezenter tvnmeteo.pl.

Sytuacja atmosferyczna nad Polską

"Wstępne prognozy" na Wielkanoc

Prawie dwa tysiące akcji ratowników w Beskidach. Najwięcej wypadków na stokach - 14-04-2019 Jak wynika ze statystyk przygotowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ratownicy w ostatnim sezonie zimowym w Beskidach podjęli niemal dwa tysiące działań ratowniczych. Zdecydowana większość - ponad 1,7 tysiąca - to wypadki narciarzy na stokach. czytaj dalej

Wpływ afrykańskiego powietrza odczujemy zapewne już w Wielką Sobotę.

Według przedstawionych przez Wasilewskiego wstępnych prognoz, w zachodnich regionach Polski - Wielkopolska, Zielona Góra czy granica polsko-niemiecka - temperatura w sobotę przed Wielkanocą sięgnie 20 stopni Celsjusza. W Warszawie termometry pokażą wówczas 17 st. C, w Suwałkach 16 st. C.

- Może na samym Wybrzeżu będzie chłodniej przy północno-wschodnim wietrze, ale to jest w porównaniu z tym, co było ostatnio, bardzo wysoka temperatura i kolosalna zmiana - podkreślił Wasilewski.

Wstępna prognoza pogody na sobotę

"Nikt nie chciałby, żeby w święta lało"

Śnieg w połowie kwietnia - 14-04-2019 Od rana na zachodzie kraju występują słabe opady deszczu, na Dolnym Śląsku deszczu ze śniegiem lub śnieg. W Wałbrzychu zrobiło się biało. czytaj dalej

Wstępne prognozy na Wielkanoc przewidują, że sucha i słoneczna aura będzie się utrzymywała. Jednak - jak przyznał Wasilewski - zarówno w Niedzielę Wielkanocną, jak i w lany poniedziałek we wschodniej części kraju mogą pojawić się delikatne przelotne opady deszczu.

- Deszczu bardzo brakuje i takiego poważnego, niestety, nie widać. Nikt nie chciałby, żeby w święta lało, ale deszczu brakuje i jest bardzo sucho w Polsce - przekonywał Wasilewski.

Coraz mniej śniegu

Prawdopodobnie żegnamy się ze śniegiem, co może zmartwić narciarzy.

- Oczywiście ocieplenie - które przyjdzie przed świętami i po świętach, kiedy będzie jeszcze cieplej niż w czasie świątecznym - może sprawić, że śnieg będzie już do jeżdżenia nie za bardzo zdatny. On tak od razu nie zniknie, ale będzie go coraz mniej - podkreślił Wasilewski.

Ogromna różnica temperatury w Europie

Wskazał na ogromną różnicę, jaka panuje obecnie w Europie między maksymalną i minimalną temperaturą.

W hiszpańskiej Walencji w niedzielę termometry wskazały 31 stopni Celsjusza, a w środkowej Szwecji i Norwegii jest teraz -14 stopni Celsjusza.

- To jest to zimne arktyczne powietrze i ten chłodny powiew, który jeszcze dostajemy. Wkrótce zdecydowaną przewagę uzyska ciepło z południa - zapewnił Wasilewski.

Temperatura w Europie 14 kwietnia

Prognoza pogody na dziś: dużo słońca, do 13 stopni - 15-04-2019 Poniedziałek przyniesie pogodną aurę w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Prezenter tvn24.pl zastrzegł, że aż tak wysoka temperatura, jak obecnie zapanowała na przykład w Hiszpanii, w Polsce się nie pojawi. Zapewnił jednak, że pod naporem ciepłego powietrza zniknie chłód. W kolejnych dniach, stopniowo, będzie się ocieplało.

- Wkrótce stanie się tak, że napływ zimna z północnego wschodu zostanie zatrzymany. Zostanie postawiona granica, przez którą to chłodne powietrze nie przeskoczy - zapowiedział prezenter pogody.

Całość rozmowy zobaczysz tutaj: