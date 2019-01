Niż Benjamin sprawi, że pogoda w Polsce będzie niespokojna

Najmroźniejsza noc tej zimy - 07-01-2019 Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą spośród wszystkich w obecnym sezonie zimowym. W Terespolu temperatura spadła do -23 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Mroźno i wietrznie

Polska dostanie się pod wpływ dynamicznego niżu Benjamin przemieszczającego się znad Morza Północnego w stronę Bałtyku. Związany z niżem front atmosferyczny przemierzy Polskę z zachodu na wschód. Za nim popłynie bardzo wilgotne powietrze polarno-morskie, wypychające na wschód mroźne masy powietrza arktycznego.

We wtorek na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Na wschodzie i południu kraju spadnie od 5 do 10 centymetrów śniegu. W górach i na terenach podgórskich opady będą większe - do 20 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem, maksymalnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie stopniowo przejdą w deszcz. Będzie bardzo ślisko, mogą pojawić się utrudnienia komunikacyjne. Termometry pokażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr będzie południowo-zachodni i południowy, powieje umiarkowanie i dość silnie. W większości Polski w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach rozpędzi się powyżej 100 km/h. Wiatr spowoduje zawieje śnieżne.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

Chmury i opady

Środa również zapowiada się pochmurno. Na zachodzie kraju wystąpią opady śniegu z deszczem, do 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze możemy spodziewać się opadów śniegu, które nie powinny być większe niż 5 cm. W górach spadnie do 10-15 cm śniegu. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zmienny wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany. Okresami przybierze na sile - na zachodzie kraju w porywach do 50-70 km/h, w górach do 100 km/h.

W czwartek na niebie wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Lokalnie pojawią się słabe opady śniegu, maksymalnie do 1-2 cm. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami okaże się silniejszy.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Nieco cieplej

W piątek niebo będzie gęsto zasnute chmurami. Na zachodzie Polski popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady nie przekroczą 5-10 l/mkw. Na pozostałym obszarze poprószy śnieg, maksymalnie do 2-5 cm. Będzie ślisko. Termometry pokażą od -1 st. C na wschodzie, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach wyniesie do 60-80 km/h.

W sobotę spodziewamy się pochmurnego nieba i opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem - maksymalnie do 5 l/mkw. Śnieg pojawi się jedynie na północnym wschodzie, a opady nie przekroczą 3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z kierunku zachodniego. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę