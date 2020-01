Niż Fabian wpływa na pogodę. Szereg alarmów przed niebezpieczną pogodą

W pogodzie będą dziać się "rzeczy, jak na styczeń, dość niezwykłe" - 04-01-2020 W sobotę wieczorem do Polski napłynie chłodniejsze arktyczne powietrze. Jego wpływ będzie widoczny poprzez słabe opady śniegu, jednak w kolejnych dniach znów nadejdzie ocieplenie. Według wstępnej prognozy pogody na przyszły tydzień temperatura sięgnie ponad 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niż Fabian nad Polską

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, niż Fabio, nazywany w Polsce Fabianem, w sobotę przemieści się nad Morze Barentsa.

Fabian to głęboki niż, ma w centrum 950 hektopaskali. - Posiada rozległą strukturę, która zajmuje właściwie pół Europy - mówił Chrzanowski. Jak dodał, wyżowa pogoda panuje jedynie na południu kontynentu - na Półwyspie Apenińskim, Iberyjskim i Bałkańskim. Odpowiada za nią wyż Almar, który znajduje się nad Bretanią. W jego centrum ciśnienie wynosi 1036 hPa.

Według synoptyka za związanym z Fabianem chłodnym frontem atmosferycznym w ciągu najbliższej doby napłyną do Polski kolejne porcje arktycznego chłodu. Wraz z chłodnym frontem pojawią się opady deszczu, który będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Po chłodnym froncie pojawi się front okluzji również o charakterze chłodnym. Przyniesie kolejną porcję chłodu. Będzie jeszcze zimniej, pojawi się deszcz, deszcz ze śniegiem i miejscami śnieg. Na froncie okluzji wraz z silnym wiatrem możliwe są nawet burze, zwłaszcza na Pomorzu.

- W sobotę czeka nas więc bardzo silny wiatr z zachodu, czyli pogoda turbulentna, dająca poczucie chłodu - mówił Chrzanowski.

Na poniższej mapce kolorem purpurowym zaznaczono front okluzji, a kolorem niebieskim - front chłodny.

Fronty atmosferyczne nad Europą

Porywy wiatru w sobotę o godzinie 10 (wetteronline.de)

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

- pomorskim, w powiatach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim, Słupsk, słupskim. Będą ważne do godziny 18 w sobotę;

- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i Świnoujście. Stracą ważność o godz. 21 w sobotę;

- dolnośląskim, gdzie będą ważne między godz. 15 a godz. 20 w sobotę;

- opolskim. Tam obowiązują od godz. 17 do godz. 21 w sobotę;

- lubelskim, w którym będą ważne od godz. 15 do godz. 20 w sobotę.

- wielkopolskim, gdzie niebezpiecznie będzie między godz. 15 a 22 w sobotę;

- łódzkim, w którym wejdą w życie o godz. 16 i stracą ważność o godz. 23 w sobotę;

- śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie będą obowiązywać od godz. 18 do północy w nocy z soboty na niedzielę.

Jak prognozują synoptycy, w północnych regionach wiatr z północnego zachodu powieje z średnią prędkością wynoszącą do 25-55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Na południu wiatr będzie nieco słabszy, średnio będzie osiągał do 25-40 km/h, a w porywach rozpędzi się do 75-80 km/h.

OBLODZENIE

Ostrzeżenia wydano też przed oblodzeniami w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: ełckim, piskim, giżyckim, gołdapskim i węgorzewskim.

Według synoptyków w tych rejonach miejscami mokra nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Ostrzeżenie będą obowiązywać od północy do godziny 7 w niedzielę (jedynie w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim - do godziny 8).

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Kolejnym zagrożeniem mają być silne opady śniegu. Synoptycy IMGW ostrzegają przed nimi w województwach:

- śląskim, w powiatach cieszyńskim, bialskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim, w powiatach suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 13-18 centymetrów.

Alerty wejdą w życie o godz. 18 w sobotę i będą ważne do północy w nocy z soboty na niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne

W związku z niebezpieczną sytuacją pogodową na północy Polski IMGW wydał też alarmy hydrologiczne drugiego stopnia. W cieśninie Dziwny oraz na obszarze Zalewu Szczecińskiego w związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego przewiduje się wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, a lokalnie powyżej.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy do godziny 12 w niedzielę.

Alerty drugiego stopnia wydano również na obszarach wybrzeża wschodniego i morskiego, Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki, Zlewni Elbląga, Zalewu Wiślanego do Nogatu oraz w zlewni Martwej Wisły. W tych miejscach w związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego i wysokim napełnieniem Bałtyku przewidywane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 15.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Opady marznące mogą być też zagrożeniem w niedzielę. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i opolskim. Oprócz tego, w woj. pomorskim mogą pojawić się alerty przed silnym wiatrem osiągającym w porywach do 70 km/h.

Niedziela może przynieść też silny mróz. W woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim w regionach podgórskich temperatura nocą może sięgnąć -15 stopni Celsjusza.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Bezpieczna jazda w zimie (Maria Samczuk/Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych., lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.