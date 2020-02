Niż Ksantypa. Będzie mokro i wietrznie - w górach do 160 kilometrów na godzinę

Przybywa alarmów przed wiatrem. W niedzielę IMGW może je podnieść do drugiego stopnia - 22-02-2020 Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Według prognozy zagrożeń w niedzielę na terenie kilku województw mogą obowiązywać alarmy drugiego stopnia przed tym zagrożeniem. czytaj dalej

Pogoda na pięć dni

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego Ksantypa znad Skandynawii, w strefie frontów atmosferycznych. Na jego obrzeżach tworzy się niewielki, ale dynamiczny i wietrzny wir, który znajdzie się nad południowo-zachodnią Polską w niedzielę pod wieczór. Z zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie.

W niedzielę na północnym wschodzie będzie pochmurno, ale jest szansa na przejaśnienia. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu padać nie będzie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na zachodzie do 20 l/mkw. W górach spadnie do 10-30 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h. Pod wieczór nasilenie prędkości wiatru na południowym zachodzie kraju wzrośnie do 80-100 km/h, a w Sudetach nawet do 160 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nie ustanie silny wiatr

Tydzień rozpocznie się pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Na południowym wschodzie kraju wystąpią okresami opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw, a w Karpatach śniegu - do 5 centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 60 km/h, a w górach do 100 km/h.

We wtorek utrzyma się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na Pomorzu. W pasie od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Na Wybrzeżu osiągnie do 80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nieco lżejszy wiatr

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie Polski bez opadów, poza tym okresami pojawi się deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie, 8 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu i wschodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach jego prędkość osiągnie do 50-60 km/h.