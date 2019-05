Niż Yukon sprowadzi do nas deszcz i burze

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu Yukon znad Południowej Skandynawii. Z zachodu na wschód przejdą przez Polskę kolejne dwa fronty atmosferyczne związane z tym niżem, przynosząc dość intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Zdjęcie satelitarne Europy z 8 maja (NASA Worldview)

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Powrócą burze

W piątek w całym kraju możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. Podczas nich spadnie do 15 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na północy do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Sobota zapowiada się pogodnie w większości regionów. Tylko na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 19 st. na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Wideo Potencjalne opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Temperatura przekroczy 20 stopni

W niedzielę na chwile ze słońcem możemy liczyć tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, a w centrum i na Podkarpaciu może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h.

Kolejny tydzień rozpocznie się przelotnymi opadami deszczu na wschodzie, a na Suwalszczyźnie dodatkowo burzami. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowany wiatr z północy, w burzach powieje silniej, do 70 km/h.

Wtorek także upłynie pod znakiem przelotnego deszczu na wschodzie, a na Suwalszczyźnie - burz. W pozostałych regionach możemy liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą od 15 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie północny, umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością dochodzącą do 70 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)