Niże znad Niemiec i Włoch, a poza tym front. Czekają nas deszczowe chwile

Uwaga, na południu kraju w piątek może zrobić się niebezpiecznie - 05-03-2020 Piątek w pogodzie może być lokalnie groźny. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na południu kraju. czytaj dalej

Pogoda na pięć dni

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układów niżowych znad Niemiec i Włoch. Nad Polskę wkroczy od południowego zachodu deszczowy front atmosferyczny. Z południowego zachodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na północy i wschodzie kraju. Padać nie będzie tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii, Kujawach i wschodnim Pomorzu, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W porywach jego prędkość wzrośnie do 50 kilometrów na godzinę.

W sobotę utrzyma się duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie kraju padać nie powinno. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na północnym zachodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Jego porywy osiągną do 50 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Maksymalnie 11 stopni

Niedziela będzie pochmurna, choć są szanse na przejaśnienia. Mieszkańcy południowego wschodu mogą spodziewać się opadów deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

W poniedziałek zrobi się pochmurno, choć możliwe są też przejaśnienia. Na zachodzie kraju wystąpią opady deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Powieje silny wiatr

"Wilczy zew" na wyciągnięcie ręki - 03-03-2020 Ten film trzeba oglądać z dźwiękiem. Dlaczego? Ponieważ nieczęsto mamy szansę posłuchać wyjącego wilka. Teraz możemy to zrobić dzięki fotopułapce zamontowanej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. "Autorem ścieżki dźwiękowej jest Smoluch z Rodziny Północnej" - czytamy w poście na profilu parku. czytaj dalej

Co w kolejnych dniach?

Wtorek zapowiada się pochmurnie, ale możemy też spodziewać się większych przejaśnień. Na wschodzie i północnym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu i mżawki do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość maksymalna może osiągnąć do 50-70 km/h.

A jakie utrudnienia czekają nas w środę? Na wschodzie i południu kraju spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Porywy wiatru osiągną do 50 km/h.

W czwartek od zachodu po wschód kraju przemieszczać się będą opady deszczu do 5-10 l/mkw., przechodzące w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 70-90 km/h.