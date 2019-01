Noc i poranek z utrudnieniami w wielu regionach kraju. Żółte alerty

Prognoza na 16 dni: mróz wycofuje się z Polski - 27-01-2019 Rosyjski mróz powoli ustępuje miejsca idącej od Atlantyku odwilży. czytaj dalej

W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek o poranku w kilku województwach mogą występować słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki. Te mogą sprawiać, że jezdnia oraz chodniki staną się śliskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty oraz prognozę zagrożeń, bo w kolejnych dniach trudne warunki mogą nie ustawać.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi w województwach:

- pomorskim, we wszystkich powiatach. Alert będzie obowiązywał do godziny 9 w poniedziałek;

- kujawsko-pomorskim, na terenie wszystkich powiatów. Ostrzeżenie straci ważność o godz. 9 w poniedziałek;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim. W części zachodniej województwa alert będzie ważny do godziny 6 rano w poniedziałek, a w części wschodniej do godziny 8;

- mazowieckim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem łosickiego, siedleckiego, Siedlec oraz sokołowskiego. W części zachodniej województwa ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 8 w poniedziałek, a w części środkowej - do godziny 9;

Prognoza pogody na jutro: mroźna noc, w dzień do pięciu stopni - 27-01-2019 Nocą w niektórych regionach chwyci mróz. Początek tygodnia przyniesie odwilż, miejscami temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. W całym kraju spodziewane są opady śniegu bądź śniegu z deszczem. czytaj dalej

, w powiatach grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomży i zambrowskim. Alerty będą ważne do godziny 8 w poniedziałek;

- łódzkim, na obszarze wszystkich powiatów. Alerty będą obowiązywać od godziny 22 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek;

- wielkopolskim, w powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, pleszewskim, jarocińskim. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 22 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek;

- opolskim, na terenie całego województwa. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 3 do godziny 10 w poniedziałek.

- śląskim, na terenie całego województwa. Alert będzie obowiązywał w poniedziałek między godzinami 7 a 10;

- małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim. Ostrzeżenie będzie ważne w poniedziałek od godziny 7 do 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ślisko i niebezpiecznie w poniedziałek

Oprócz ostrzeżeń, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. W poniedziałek we wszystkich województwach z wyjątkiem lubuskiego i zachodniopomorskiego mogą zostać wydane ostrzeżenia przed wystąpieniem marznących opadów.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim mogą dodatkowo zostać wydane alerty przed oblodzeniami.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Kontynuacja niebezpiecznej aury

We wtorek także może zrobić się groźnie. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim spodziewane jest wystąpienie oblodzeń na drogach i chodnikach.

Oprócz tego, w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim istnieje ryzyko wystąpienia opadów marznących.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Front niesie zmianę w pogodzie. "Gwarancja częstych opadów i skoków temperatury" - 27-01-2019 Nad Polską spotykają się "dwa pogodowe światy" - mróz ze wschodu Europy oraz ciepło napływające znad Atlantyku. - Takie starcie zawsze powoduje opady albo śniegu, albo śniegu z deszczem, albo marznącego deszczu - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. To oznacza zmienną i dynamiczną aurę. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Jest to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.