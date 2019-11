Noc i sobota zapowiadają się groźnie. IMGW może wydać alarmy dla części kraju

Pogoda na dziś: dzień pod znakiem słabych opadów deszczu lub mżawki - 15-11-2019 W piątek w kraju nie zabraknie chmur. Lokalnie wstąpią niewielkie opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę pogodowych zagrożeń na piątek i sobotę. Wynika z niej, że na południu Polski zagrożeniem może być silny wiatr, który miejscami w porywach rozpędzi się nawet do 80 kilometrów na godzinę.

>>>SPRAWDŹ TEŻ: POGODA NA WEEKEND

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla województw:

- dolnośląskiego: w drugiej połowie nocy z piątku na sobotę na obszarze Podgórza Sudeckiego i Sudetów prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południa;

- śląskiego i małopolskiego: od drugiej połowy nocy z piątku na sobotę do godzin wieczornych w sobotę w rejonach podgórskich wystąpić może silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżeń może być więcej. Dotyczyć będą również silnego wiatru. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:

- dolnośląskim: przed południem na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Sudetów prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu;

- śląskim, małopolskim i podkarpackim: w rejonach podgórskich synoptycy IMGW prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW?

Pogoda drogowa na dziś: aura nie wszędzie będzie łaskawa - 15-11-2019 Drogi w niektórych regionach będą śliskie od deszczu. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.