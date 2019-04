Noc i wtorek z ulewnym deszczem na południu. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na jutro: lokalnie deszcz, okresami silniejszy wiatr - 29-04-2019 Zarówno w nocy, jak i za dnia lokalnie należy spodziewać się opadów deszczu. Powieje również silniejszy wiatr. We wtorek na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Polska pozostaje pod wpływem niżu znad Karpat, południowa część kraju będzie w strefie frontu atmosferycznego, północ znajdzie się pod wpływem wyżu znad Rosji. We wtorek kraj pozostanie w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach na południu województwa oraz w powiecie nyskim woj. opolskiego. Tam przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Alarmy obowiązują do godziny 23 w poniedziałek;

- śląskim, we wszystkich powiatach z wyłączeniem cieszyńskiego, bielskiego, Bielska-Białej, żywieckiego, w których prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, miejscami sięgną od 25 do 40 l/mkw. Alarmy stracą ważność o godzinie 20 we wtorek;

- małopolskim, z wyjątkiem powiatów północnych. Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu do 25-40 l/mkw. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 we wtorek.

- podkarpackim, obejmuje powiaty: przemyski, Przemyśl, jarosławski, przeworski, łańcucki, rzeszowski, Rzeszó, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, Krosno, jasielski. Tam prognozowane są opady deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy. Alerty wygasną o godzinie 20 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Wakacje mogą być przekichane. "Kiedy jest słońce i wiatr, to alergicy cierpią" - 29-04-2019 Sezon pylenia roślin oznacza dla alergików co najmniej opuchnięte oczy i katar, a w przypadku bardziej wrażliwych osób nawet pojawienie się lub nasilenie objawów astmy. - Dobre leczenie alergii to poprawa naszej jakości życia, ale też poprawa naszego bezpieczeństwa - podkreślił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 poniedziałek alergolog doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. czytaj dalej

W woj. małopolskim wydano ostrzeżenie dotyczące zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły. W ciągu dnia i nocy na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Białce w Trybszu stan wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 20 we wtorek.

W ciągu nocy i dnia na rzekach województwa podkarpackiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obejmuje zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły. Alert wygaśnie we wtorek o godzinie 20.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Pada, ale nadal za mało. "Potrzeba dwa, trzy razy tyle wody, ile wynosi niedobór" - 29-04-2019 Było, jest i będzie sucho. Opady deszczu, które pojawiły się w zeszły weekend, jedynie odrobinę poprawiły stan gleby. Jak powiedział portalowi tvnmeteo.pl profesor Roman Soja z Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w całym kraju panuje bardzo trudna sytuacja. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW, stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych., lecz poniżej stanów alarmowych.