Noc na drogach pełna wyzwań. W dzień sytuacja się poprawi

Jesień straszy zimą. Dwa dni jeszcze ze śniegiem, potem pogodnie i nieco cieplej - 19-11-2018 Deszczu ze śniegiem i śniegu możemy się spodziewać jeszcze do połowy tygodnia, potem się wypogodzi. Będzie też trochę cieplej, do 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Na południu warunki utrudnione

W nocy pogoda przeważnie nie będzie sprzyjała podróżowaniu. Na północy kraju prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Opady nie będą duże, od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy, ale przy niskiej temperaturze może to oznaczać, że nawierzchnia stanie się śliska. Na południu Polski spadnie śnieg - około 1-2 centymetrów. W centrum natomiast wystąpią mgły i zamglenia, które mogą utrzymać się do późnych godzin porannych. Widzialność będzie w wielu miejscach ograniczona do 1000 metrów.

We wtorek w większej części kraju pogoda nie będzie już stawiała przed kierowcami tak wielu wyzwań. Jedynie na południu kraju spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem, suma opadów wyniesie od 2 do 5 l/mkw. Jezdnie w tych miejscach może pokryć gołoledź.