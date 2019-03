Noc pod znakiem silnego wiatru. Obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia

Trzy wiry niżowe rządzą pogodą. Przed nami trudny tydzień - 08-03-2019 Najbliższe dni przyniosą dynamiczną pogodę, obfitującą w opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami również śniegu. Temperatura spadnie nawet do 2 stopni Celsjusza, a prędkość porywów wiatru może przekraczać 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Około godziny 19.30 najsilniej wiało w Łebie, gdzie prędkość dochodziła do 90 kilometrów na godzinę. Porywy na poziomie 86 km/h odnotowano w Ustce, Lęborku i na Helu. Do 83 km/h porywy rozpędziły się w Koszalinie.

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które będą rządzić pogodą w Polsce w najbliższych dniach, silny wiatr szybko nie ustanie. Czytaj więcej z prognozie pogody na najbliższe pięć dni.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, kołobrzeskim i gryfickim również obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy IMGW prognozują tam wiatr o średniej prędkości 45-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 105 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu. Alert jest ważny do godz. 2 w sobotę.

Wideo Prędkość porywów wiatru w porywach w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach Świnoujście i kamieńskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 40-50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu;

- pomorskim (w powiatach puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsk), gdzie ostrzeżenie będzie ważne do godziny 22. Prognozowana jest prędkość porywów wiatru dochodząca do 45-55 km/h, w porywach do 75 km/h;

- warmińsko-mazurskim, ostrzeżenie będzie ważne od godziny do 23 w piątek. Porywy osiągną tam maksymalną prędkość 80 km/h;

- podlaskim, gdzie alerty wygasną o północy. Wiatr rozpędzi się do 80 km/h;

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza ostrzeżeń na najbliższe dni

Silny wiatr może utrzymać się w kolejnych dniach. IMGW przewiduje podtrzymanie lub wydanie kolejnych ostrzeżeń przed zjawiskiem.

SOBOTA I NOC Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ

W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim średnia prędkość wiatru może wynieść od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Podobnie będzie w województwach łódzkim, dolnośląskim i opolskim, lecz tutaj porywy mogą rozpędzać się do 80 km/h.

Silny wiatr prognozuje się także dla województwa pomorskiego - powieje średnio od 25 do 35 km/h, w porywach do 80 km/h. Najsilniejsze podmuchy mogą wystąpić w strefie nadmorskiej.

Na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego średnia prędkość wiatru może osiągnąć 20-30 km/h, a porywy do 75 km/h.

W województwach mazowieckim i lubelskim prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi 30-40 km/h. W ciągu dnia porywy mogą osiągać do 65, a w nocy do 75 km/h.

W województwie śląskim wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-35 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

NIEDZIELA I NOC Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK

Silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h synoptycy IMGW prognozują dla województwa

W woj. pomorskim może zaś powiać ze średnią prędkością 25-35 km/h, w porywach do 80 km/h.

Na terenie woj. lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego przewiduje się średnią prędkość wiatru na poziomie 30-40 km/h. W porywach może powiać do 80 km/h.

W woj. dolnośląskim i opolskim według synoptyków może powiać ze średnią prędkością do 25-35 km/h, w porywach do 70-75 km/h.

Mocno powiać może też w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie przewiduje się średnią prędkość na poziomie 20-30 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Silny wiatr może wystąpić również w woj. mazowieckim i lubelskim. Jego średnia prędkość ma wynieść od 30 do 40 km/h, porywy zaś do 70 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

PONIEDZIAŁEK I NOC Z PONIEDZIAŁKU NA WTOREK

Silny wiatr utrzyma się miejscami także w poniedziałek. W pierwszej połowie dnia średnia prędkość wiatru ma utrzymać się na poziomie 30-40 km/h, a porywy do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.