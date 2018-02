Noc przyniosła kolejne ofiary śmiertelne mrozu. Alarmy w prawie całym kraju

Rano padł rekord zimna. W ciągu dnia utrzyma się mróz - 26-02-2018 Temperatura w całym kraju będzie ujemna, przewiduje się od -11 do -3 stopni Celsjusza. W nocy najzimniej było w Gołdapi, gdzie odnotowano -26,2 stopnia Celsjusza. Tej zimy to rekordowy mróz. czytaj dalej

48 ofiar mrozu

Jak powiedziała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, z powodu mrozów w czasie ostatniej doby zmarły kolejne dwie osoby - jedna na Mazowszu, druga na Pomorzu.

Od 1 listopada 2017 roku do 26 lutego z powodu wychłodzenia zmarło już 48 osób. W związku z silnymi mrozami służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone m.in. osoby bezdomne i starsze.

Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Silny mróz według prognoz synoptyków ma utrzymać się przez kolejne dni.

RCB przypomina, jak bronić się przed ekstremalnie niską temperaturą. Należy przede wszystkim pamiętać o ubraniu dostosowanym do pogody i unikaniu alkoholu.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem prawie w całym kraju. Prosimy zachować ostrożność, ponieważ duże mrozy są niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Województwo wielkopolskie

iatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15s t. C do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. W ciągu dnia termometry mają wskazywać maksymalnie od -8 st. C do -5 st. C. Powieje w

Województwo zachodniopomorskie

Do 2 marca przewidywana temperatura minimalna w nocy wyniesie od -16 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -6 st. C do -4 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo pomorskie

Do 27 lutego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie do -20 st. C, jedynie nad samym morzem około -7 st. C. Największe spadki temperatury nastąpią w rejonie Kaszub i Żuław. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -8 st. C do -5 st. C, tylko nad morzem od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr, przeważnie północno-wschodni i wschodni, powieje ze średnią prędkością od 5 km/h do 15 km/h.

Województwo lubuskie

Do 2 marca przewidywana jest temperatura minimalna w nocy od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -17 st. C. W dzień na termometrach pojawi się od -7 st. C do -5 st. C. W tym regionie wystąpi wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Województwo warmińsko-mazurskie





Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Do 2 marca prognozuje się tu temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C do -15 st. C, miejscami spadek temperatury do -23 st. C. Temperatura maksymalna w dzień będzie się wahać od -13 st. C do -8 st. C.

Województwo kujawsko-pomorskie

Do 27 lutego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie do -19 st. C. Temperatura maksymalna przewidywana w dzień to od -9 st. C do -6 st. C. Wiatr okaże się przeważnie północno-wschodni o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h

Województwo mazowieckie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo podlaskie

Do 3 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C do -15 st. C, miejscami spadek temperatury do -23 st. C. Temperatura maksymalna w dzień powinna utrzymać się w zakresie od -13 st. C do -8 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Województwo łódzkie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna w dzień zawaha się od -9 st. C do -6 st. C. Przewidywany jest wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Województwo świętokrzyskie

Do 1 marca w ciągu nocy ma być od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo lubelskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie około -18 st. C. Prognozowana temperatura maksymalna w dzień to od -11 st. C do -8 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo małopolskie

Wiatr będzie średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Na północy do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień powinna znaleźć się w przedziale od -10 st. C do -7 st. C.

Na południu województwa termometry pokażą od -22 st. C do -18 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od -13 st. C do -11 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Województwo podkarpackie

Na północy do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

W regionach południowych termometry pokażą od -22 st. C do -18 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od -13 st. C do -11 st. C. Powieje wiatr średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Województwo śląskie

Na Śląsku prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie wystąpi spadek temperatury do -21 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 st. C do -7 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, okresami porywisty.



Do 1 marca w Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozuje się temperaturę minimalną od -22 st. C do -18 st. C. Temperatura maksymalna nie przekroczy od -13 st. C do -11 st. C.

Województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr od 10 km/h do 15 km/h, północno-wschodni.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne (TVN Meteo za IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".