Noc z gęstą mgłą i silnym wiatrem. IMGW alarmuje

Pogoda na jutro: pogodnie, nawet do 16 stopni - 19-12-2019 Nocą w części regionów zrobi się mgliście, chwyci też lekki mróz. W piątek w całym kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Będzie ciepło jak na grudzień - miejscami temperatura może sięgnąć nawet 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach:

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim, poza powiatami: braniewskim, elbląskim i Elbląg;

- mazowieckim, w powiatach: mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, wołomińskim, otwockim, mińskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;

- lubelskim, poza powiatami: janowski, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim.

W tych regionach widzialność może być miejscami ograniczona od 100 do 200 metrów. Lokalnie mgły mogą być marznące powodując śliskość na drogach. W woj. mazowieckim i lubelskim ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 w piątek, a w warmińsko-mazurskim i podlaskim do godz. 9 w piątek.

SILNY WIATR

Poza mgłami, zagrożeniem może być też silny wiatr. Alarmy ogłoszono w województwach:

- opolskim (w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim);

- dolnośląskim (w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, jaworskim, dzierżoniowskim, świdnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim).

Miejscami porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W woj. dolnośląskim alerty zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 23 i wygasną w piątek o 22. Na terenie woj. opolskiego ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w czwartek i przestaną obowiązywać w sobotę o godzinie 1.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

IMGW wydał również prognozę zagrożeń pogodowych na piątek. Wynika z niej, że w woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim może silnie wiać.

W regionach podgórskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Niebezpiecznie w sobotę

Obowiązuje również prognoza zagrożeń na sobotę. Silny wiatr może pojawić się w woj. podkarpackim.

Synoptycy IMGW prognozują w pierwszej połowie dnia w rejonach podgórskich wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.