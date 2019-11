Noc z groźną pogodą. Ostrzeżenia przed oblodzeniami i silnym wiatrem

Pogoda na jutro: temperatura w dół, sypnie śniegiem - 29-11-2019 W nocy w części kraju spadnie deszcz i śnieg. Miejscami chwyci lekki mróz, który sprawi, że drogi mogą być śliskie. W sobotę w wielu regionach zrobi się biało, a termometry pokażą od dwóch do pięciu stopni Celsjusza. czytaj dalej

Oblodzenia

Pogoda w nocy z piątku na sobotę będzie stwarzać zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed silnym wiatrem i oblodzeniami.

IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Według prognoz temperatura minimalna wyniesie około -1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie w przybliżeniu -2 st. C. Przed oblodzeniami alerty obowiązują w województwach:

- śląskim, w powiatach żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój;

- małopolskim, w powiatach gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim;

- podkarpackim, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Alerty w woj. śląskim i małopolskim zaczną obowiązywać o północy i wygasną o godzinie 8 w sobotę, a w woj. podkarpackim wejdą w życie o godzinie 3 i stracą ważność o godzinie 9 w sobotę.

Silny wiatr

Oprócz oblodzeń, zagrożeniem będzie też silny wiatr. Przed tym zjawiskiem ostrzeżenia wydano w województwach:

- pomorskim, obowiązują w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim. Wzdłuż wybrzeża przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, który powieje z południowego zachodu. Alarmy ważne będą do północy;

- warmińsko-mazurskim, obowiązują w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim. Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alerty ważne będą do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.