Noc z niebezpiecznym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW

Zaostrzone normy alarmowania o smogu - 11-10-2019 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od piątku obowiązują bardziej restrykcyjne normy informowania i alarmowania o smogu. Alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny PM10, poprzednio było to 300 mikrogramów. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

- pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim). Alarmy będą obowiązywać do godziny 10 w sobotę;

- zachodniopomorskim (w powiecie sławieńskim). Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 w sobotę;

- śląskim (w powiatach: raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim). Ostrzeżenia będą ważne do godz. 12 w sobotę;

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim). Alarmy będą ważne do godz. 14 w sobotę;

- podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim). Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 16 w sobotę.

W województwach pomorskim i zachodniopomorskim przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości 40-50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h, wiejącego z południowego zachodu. Na południu kraju wiatr powieje z prędkością od 35 do 50 km/h, osiągając w porywach do 80 km/h. Będzie miał kierunek południowy i południowo-zachodni.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.