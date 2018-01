Noc z niszczycielskim wiatrem i śniegiem. Za dnia dalszy ciąg opadów

Orkan Fryderyka przechodzi nad Polską. Porywy miejscami prawie huraganowe. Ostrzegamy - 18-01-2018 Nad Polskę nasunął się orkan Fryderyka, niosący ze sobą silny wiatr. Miejscami porywy osiągnęły nawet 115 kilometrów na godzinę. W wielu regionach padał i nadal pada śnieg. Mogą się pojawiać zawieje i zamiecie śnieżne. czytaj dalej

Bardzo wietrzna noc. Uważajcie

- Nad Polską przemieści się niewielki, ale bardzo aktywny układ niżowy z deszczowo-śnieżnymi frontami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. W piątek aktywność niżu będzie słabnąć - opowiada synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek.

W nocy będzie pochmurno. Ma padać - z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu w wysokości do 5-10 cm oraz śniegu z deszczem do 10 litrów na metr kwadratowy. Drogi okażą się śliskie. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C miejscami na południu.

Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, okaże się silny, w porywach na północy do 50-80 km/h, a na pozostałym obszarze kraju do 80-110 km/h. W górach powieje do 150 km/h.

Piątek z lżejszymi porywami

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie wystapią opady śniegu do 3-5 cm, a na pozostałym obszarze okresami spadnie śnieg do 1-2 cm. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Tak mocnych porywów spodziewamy się na wschodzie.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Biomet nie dopisze

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent w wielu regionach. W części zachodniej kraju wilgotność przekroczy 90 proc. Na Biomet na wschodzie będzie niekorzystny, więc możecie czuć się nie najlepiej. W pozostałych regionach warunki biometeorologiczne okażą się neutralne. Dzień zapowiada się też chłodno i wilgotno.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla pięciu miast

WARSZAWA

WARSZAWA

Noc: zachmurzenie duże z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, silny, w porywach do 60-90 km/h Ciśnienie w Warszawie około północy 972 hPa, waha się.

Dzień: pochmurno, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 986 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

Noc: zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około północy 985 hPa, waha się.

Dzień: pochmurno, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 1000 hPa, rośnie.

POZNAŃ

POZNAŃ

Noc: zachmurzenie duże z opadami śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach do 70-90 km/h. Ciśnienie około północy 975 hPa, waha się.

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 993 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Noc: zachmurzenie duże z opadami śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach do 90-110 km/h, po północy słabnący. Ciśnienie około północy 980 hPa, waha się.

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50 km/h Ciśnienie około południa 992 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Noc: zachmurzenie duże z opadami śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach do 90-110 km/h, po północy słabnący. Ciśnienie około północy 970 hPa, waha się.

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 980 hPa, rośnie.