Noc z silnym wiatrem. IMGW ostrzega

Przed silnym wiatrem ostrzeżenia wydano w województwach:

- pomorskim, obowiązują w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim. Wzdłuż wybrzeża przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, który powieje z południowego zachodu. Alarmy ważne będą do północy;

- warmińsko-mazurskim, obowiązują w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim. Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alerty ważne będą do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.