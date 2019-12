Noc z silnym wiatrem. IMGW wydało alerty

Tej nocy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty wydano dla województw:

- małopolskiego, w powiecie gorlickim;

- podkarpackiego, w powiatach jasielskim, Krosno, krośnieńskim, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Lokalnie wiatr może wiać z prędkością dochodzącą w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Alerty w woj. podkarpackim i części wschodniej woj. małopolskiego wygasną o godzinie 5 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Pogodowe zagrożenia w poniedziałek

Oprócz ostrzeżeń, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Z niej wynika, że aura może przynieść niebezpieczne zjawiska.

W poniedziałek na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą zostać wydane żółte alarmy przed silnym wiatrem. Jego średnia prędkość wyniesie od 40 do 50 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Wtorek z ryzykiem

We wtorek silny wiatr nadal może być zagrożeniem w woj. zachodniopomorskim.

To jednak nie koniec zagrożeń. Na wschodzie Polski tego dnia mogą zostać wydane ostrzeżenia przed oblodzeniami w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

W nocy z wtorku na środę prognozuje się spadek temperatury powietrza, która będzie oscylować w granicach 0 stopni Celsjusza. To może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna może wynieść od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

W środę możliwe kolejne zagrożenia

Oblodzenia mogą być też zagrożeniem w środę. Alerty przed tym zjawiskiem mogą zostać wydane w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i łódzkim.

Dla woj. zachodniopomorskiego IMGW prognozuje, że zagrożeniem na wschodzie tego regionu mogą stać się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwością ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.