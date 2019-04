Nocą chwyci mróz. Ostrzeżenia pogodowe IMGW

Do Polski napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego znad Skandynawii. W najbliższą noc w niektórych regionach może chwycić mróz.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Synoptycy IMGW prognozują w nocy z wtorku na środę i nad ranem lokalny spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -5 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godziny 8 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.